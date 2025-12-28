港鐵大叔疑借「散銀」！專向這類人下手 網民：可能搵唔到食
撰文：喬納森
港鐵車廂出現借錢黨？有女網民在網上發片，指在港鐵車廂內，有名中年男子不斷在車上，向幾位年輕乘客借「散銀」，而最後他在石硤尾站下車離開。不少網民留言指事件離奇，有人則寄予同情，認為大叔可能失業或者另有困難，「而家經濟唔好，好多中年大叔搵唔到食」。
港鐵大叔車廂內問人借散銀
有女網民在Threads上發有影片，從影片可見，樓主所指的綠衣男子，在車門等候下車，他不斷望向樓主露出嚇人的眼神，最後車門打開在在石硤尾站下車。樓主表示對方沒有問他借錢，但她全程「啤住佢」。
網民：好多中年人失業
影片引來不少網民留言，「牛高馬大係到借散紙，正cheap精」、「每人10蚊8蚊、一日中十個，都夠食兩餐飯」、「都入左閘上咗車，仲問攞散銀？佢真係當大家傻的」。有人認為「算啦，可能好多中年人失業冇工開失業冇錢！俾啲空間」。
