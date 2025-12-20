港男北上按摩選「仙氣女技師」！見真身崩潰　網民1原因反撐:仲正

【北上消費／按摩／避雷】按摩最重要是技術，圖片只供參考。有香港男子於北上按摩群組發相發文，指在深圳按摩時透過照片揀選了1名「仙氣」美女，沒想到看到真人大感震驚，直呼「X街，而家照騙愈來愈誇張」。



帖文引來網民熱議，笑言「佢冇騙你，張相同真人都有眼耳口鼻」、「來都來了」、「張相係真㗎，不過你遲來20年啫」。不過亦有不少網民認為真人比照中女子更好，「技術第一」、「冇返咁上下大隻，邊夠力吖？」。



北上消費要「避雷」。（資料圖片）

「X街，而家照騙愈來愈誇張！」該香港男子在Facebook群組「深圳會所|深圳按摩新奇發現」發相發文，指他近日到深圳按摩店按腳，透過相片揀選了1名年輕漂亮女技師，然而真人與照片落差甚大，令他震驚。

該香港男子近日到深圳按摩店按腳，透過相片揀選了1名年輕漂亮女技師，然而真人與照片落差甚大，感到震驚。（Facebook群組「深圳會所|深圳按摩 新奇發現」）

從樓主上載相片見到，該深圳按摩店展示了7張美女技師相片，每人都穿着黑色低胸晚裝，雍容華貴，相片寫上「名媛技師」。而樓主揀選了相片從左數起第2名女技師。

樓主揀選了相片從左數起第2名女技師。（Facebook群組「深圳會所|深圳按摩 新奇發現」）

第2張相片則見到，女技師真人頭髮束起，化好妝穿上白色貼身上衣、藍色牛仔褲，正在專心按腳，身形明顯比相片龐大。

女技師真人與相片有明顯不同。（Facebook群組「深圳會所|深圳按摩 新奇發現」）

樓主認為技師真人與相片相距甚遠，感嘆，「居然真人係咁樣？我知道會騙人，但係真係諗唔到會咁誇張」。

網民爆笑：你遲來20年

網民看過照片議論紛紛，笑言「第一日返工，同第一千日返工」、「佢冇騙你，張相同真人都有眼耳口鼻」、「唔好講咁多，叫佢着返同一條裙先」、「少年，你太年輕了！」、「來都來了」、「張相係真㗎。不過你遲來20年啫」、「明明可以揀相你非要揀真人，怪誰」、「圖片只供參考」、「妹子沒騙你，只是等你太久了」。也有網民表示見慣不怪，「睇相全部都係美圖㗎啦」、「間間場都係咁喎」。

不過網民認為，按摩技術最重要。（Facebook群組「深圳會所|深圳按摩 新奇發現」）

撐按摩技術更重要

不過亦有大批網民認為按摩技術最重要，「選美咩，按隻腳」、「冇返咁上下大隻，邊夠力吖？」、「技術第一」、「咁仲正啦！」。