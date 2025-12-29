茶餐廳神秘E餐僅寫「有」　侍應顧客對話揭真相　網民：仲貴咗2蚊

E餐即是有什麼？近日網上再度流傳1則茶餐廳點餐趣事，有茶餐廳餐牌E餐僅被貼上「有」字，價錢還比其他餐貴2元，令食客甚為不解，詢問侍應下終得知真相，兩人之間的對話更引來熱議。網民笑言，「我要E，可能係O媽卡些（omakase廚師發辦）」、「E餐唔係（大寶冰室）肉餅飯咩？」、「大把人唔知六合彩開咩啦，咪又係要期期買！」。



近日網上再度流傳1則茶餐廳點餐趣事，有茶餐廳餐牌E餐僅被貼上「有」字，價錢還比其他餐貴2元，令食客甚為不解。（fb群組「舊香港黑店大全大踢爆Group」圖片）

Threads近日再度流傳1則2023年的facebook群組帖文，講述了茶餐廳點餐趣事。照片見到該間茶餐廳牆上貼了餐牌，A至D及F餐均詳細列出了是什麼餐，售價劃一是54元，惟E餐僅貼上「有」字，標價還貴2元，售56元。

茶餐廳E餐僅寫「有」超神秘

該則facebook帖文分享了顧客與侍應的對話內容，顧客問「E餐係乜嚟㗎？」，侍應爆粗反問「你唔X識字㗎？」，顧客續說「ok，我要兩份有」，侍應遂反問「乜X嘢兩份有？」，顧客指出「兩個E餐呀！」。

侍應爆粗指摘顧客，「X你真係唔X識字！E餐冇呀！」。（《行運一條龍》電影劇照）

顧客問侍應揭真相：E餐冇呀！寫X錯啫！

侍應繼續爆粗並指摘顧客，「X你真係唔X識字！E餐冇呀！」，顧客不解「咁你又寫有？」，侍應解釋「寫X錯啫！」，並反批評顧客「你唔知E餐係乜都要點，睇你成世喺呢個谷啦！」。

有網民批評侍應服務態度，「寫錯仲咁寸？我就即時走啦」。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

網民笑：E餐唔係大寶冰室肉餅飯咩？

網民留言笑說，「有字代表有E餐嘅存在，不過今日E餐賣晒」、「有人手多加兩劃」、「個『冇』多咗兩劃變咗個『有』，所以貴咗兩蚊」、「係得啲好local嘅茶記加埋好local嘅食客，先可以將段對話昇華到呢個地步」。有網民則指出「冇咪漏空佢囉！無必要寫個有字」、「唔識字，打個X咪得囉，多X餘」。

有網民批評侍應服務態度，「客：你唔識字，咪X學人做侍應啦」、「佢真係咁講？我即埸開佢波」、「點解啲侍應都咁爛口」、「我唔信個侍應咁臭寸都冇俾人X到開花」、「寫錯仲咁寸？我就即時走啦」，有網民就認為故事純屬虛構，「擺明老作」。