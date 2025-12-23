冰室告示禁「店內嘔吐及大小便」收$500清潔費　揭有家長咁做出事

每張通告背後都有一個故事。有網民在社交平台發相，指荃灣有間冰室，張貼了一張告示，寫上「不准在店內隨便嘔吐」、「不准在店內屎尿不受控制屙出來」，否則收500元清潔費。不少網民認為事出必有因，「這2項禁止，正常人都不會這麼做吧」、「客人要自備嘔吐袋」。



女網民望到通告後笑指「我一邊食飯， 一邊偷笑」。（Facebook＠「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

有女網民在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」中發文及相片，指在荃灣某冰室食晚飯，覺得食物水準不俗，其間發現這店的重點，竟是一張通告，「我一邊食飯， 一邊偷笑，其實真係好難為冰室員工清理」。

冰室：不准在店內隨便嘔吐及大小便

通告大大隻字寫上「禁止」、「不准在店內隨便嘔吐」、「不准在店內屎尿不受控制屙出來」、「清潔費$500」等字句，而中間夾雜了兩行細字似是解釋，「救救！我哋唔想再抹屎尿嘔吐物，控制自己」、「特別啲家長強硬餵食小朋友」。

原來曾有家長強硬餵食小朋友令他嘔吐，店家因而發出通告。（《月滿軒尼詩》劇照）

帖文引來不少網民熱議，「係人嘅質素問題」、「這2項禁止，正常人都不會這麼做吧」、「點解咁多人喺佢舖頭屙嘔」、「見完張通告，已經唔想食」，有人笑言「等等先！係咪想叫啲客，要有心理準備，會難食到嘔？」。

網民曾遇小孩被逼食到嘔

不過有人認為嘔吐未必控制到，「其實有時候嘔，山洪暴發唔係控制到」，亦有網民目睹通告上形容的情況，「我真係見過個家長逼小朋友食到嘔，個小朋友應該本身吞食比較耐同慢，個媽逼佢食晒一碗飯，食到最後個女突然之間嘔晒出嚟落個碗度，然後埋單走人」。