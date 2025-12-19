八達通更換│聽到這聲響要注意！8組八達通卡將失效＋免費換卡方法
【八達通更換計劃2025/2026】如果大家使用八達通時聽到「嘟～嘟嘟」3下響聲就要注意了，因為這聲響代表你的八達通「就快失效」需要更換。八達通公司最新公布，第25批八達通將會在2026年2月28日失效，需要更換，快看看免費更換八達通方法吧。
另外，使用八達通時還有8項收費需要留意。
舊八達通幾時失效？八達通可以用幾年？
2020年6月中開始，八達通逐年更換於2002年及之後發出的租用版八達通（包括不記名八達通及個人八達通），每批八達通有至少3個月通知期，並會有「嘟～嘟嘟」拍卡提示聲響提醒用戶更換。
而八達通公司宣布第25批次八達通即將失效，需要更換，編號如下：
24000001 - 24005000
24006001 - 24506000
39051001 - 39137000
59050001 - 59119000
87000001 - 87004000
89730001 - 89857000
90220001 - 90320000
91249001 - 91362000
八達通公司表示，以上批次八達通將於2026年2月28日到期，提醒客戶要在限期前辦理換卡手續。
八達通登記換卡方法
用戶需在八達通失效日期前到指定地點更換八達通，以繼續使用八達通服務，地點包括港鐵站及商場的「八達通服務站」、港鐵客務中心（包括輕鐵客務中心）、九巴客務中心和新渡輪顧客及八達通服務站。
不過個人八達通用戶，需預先在網上登記更換新卡。
網上登記及更換新卡方法（點圖放大）▼▼▼
八達通換卡網上登記：按此
iPhone、Apple Watch轉移實體八達通方法
iPhone或Apple Watch用戶，可透過銀包App、Watch app或八達通App，把需要更換的實體八達通，轉移成為iPhone或Apple Watch內的八達通，方法如下：
Samsung用戶轉移實體八達通方法
至於Samsung流動裝置用戶，可透過Samsung Pay app及八達通App，把需要更換的實體八達通轉移成為Smart Octopus in Samsung Pay，詳細方法如下：
2項服務／優惠不會轉移至新八達通
更換新卡時，下列服務／優惠會自動轉移至新八達通：
1）八達通餘額
2）最近9次消費紀錄
3）自動增值服務
4）八達通日日賞$
5）八達通日日賞 - 電子印花
6）公共交通費用補貼
7）屋苑／商業大廈／校園門禁系統
8）校園管理系統
9）屋苑／商業大廈／校園專用巴士
10）港鐵乘車優惠及服務：學生車費推廣計劃、羅湖 / 落馬洲特惠乘車計劃、港鐵全月通、港鐵「即日第二程車費九折」優惠（如適用）、港鐵特惠站優惠、MTR Mobile登記賬戶內獎分及已領取的免費車程
11）九巴月票
12）新渡輪月票／假日來回票
13）城巴車費優惠
以下2項服務／優惠，則不會轉移至新更換八達通：
1）停車場時租／月租服務
2）港鐵泊車轉乘計劃
用戶須保留更換八達通收據，並向相關服務供應商查詢，安排將該服務和優惠轉移至新八達通。
如何查詢自己八達通是否須更換？
只要進入八達通網頁並輸入簡單資料，就可以查詢八達通是否需要更換及失效日期，方法如下：
查詢八達通：按此
八達通8大收費注意
根據八達通條款，有「退卡」、「不常用」收費等多項必須留意收費，以下8大「隱藏」收費一一話你知。
八達通實體 +電子版隱藏收費▼▼▼
不過，以下8類別八達通可以豁免收取「不常用八達通行政費」，快看看自己的八達通是否以下類別吧。