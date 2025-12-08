樓上鄰居掉煙頭致火燭！渠管燒至熏黑　住戶花灑射水滅火：驚到震

宏福苑五級火令市民更關注吸煙及火種問題，有大廈住戶發文表示，樓上鄰居10多年來長期向窗外掉煙頭，近日疑因該鄰居掉下未熄滅的煙頭引致火警，幸好當時有人在家，立即用廁所花灑射水滅火，樓主慘呼：「真係好驚，驚到震，因其實嗰個位置係煤氣錶嚟，當時成層都有聞到煙，都出嚟問咩事。」而他分享的照片可見到屋外渠管被燒至熏黑及出現龜裂紋。網民紛紛呼籲樓主報警，不要姑息犯人。



有大廈住戶發文怒斥樓上鄰居10多年來長期向窗外掉煙頭，終於釀成火警。（Threads@bluebell_raindrop）

該大廈住戶於Threads發文表示：「睇到好多人話樓上掉煙頭，自己屋企真係因為樓上掉煙頭火燭！」他憶述當天是星期日，「如果出咗街，間屋真係玩完」，幸好當時有人在家，但因沒水喉，只能用廁所花灑射水，「其實都射咗陣水先滅到火，好在當時天氣唔太乾燥，真係好驚，驚到震，因其實嗰個位置係煤氣錶嚟」。

樓上鄰居掉煙頭致火燭

樓主指出，當時整層都嗅到煙味，鄰居紛紛出來問發生什麼事，「滅完火，即刻大聲鬧樓上，條茂利嗰晚仲要唔忿氣淋水落嚟！試過有一日，係去緊廁所嗰時，被佢淋到水㗎！」。

樓主上載照片，見到窗台位置有多根煙頭。（Threads@bluebell_raindrop）

樓上鄰居已掉煙頭10多年 樓主：嗰層曾燒死人

樓主表示，樓上鄰居10多年來長期向窗外掉煙頭，「隔籬屋都鬧咗佢十幾年，我自己後來搵嘢去擋，所以唔知佢無再掉定擋到啦」。

樓主續說，除了掉煙頭的困擾，大廈在半年前亦發生奪命火警，「嗰層都發生過半夜走火警，真係燒死咗人，有一段時間我真係唔敢瞓，聽到警鐘、消防車或者異味，都會即刻望下聽下，真係精神好緊張」。原本今年情況有改善，怎料近日發生火警，頓時令他「又是一有聲就會四圍睇睇」。

照片見到屋外渠管被燒至熏黑及出現龜裂紋。（Threads@bluebell_raindrop）

屋外渠管被燒至熏黑現龜裂紋

樓主無奈道，樓上鄰居吸煙已令他們一家被迫吸二手煙，「四方八面咁攻入屋，唔知佢係咪行嚟行去咁食」，特別是該鄰居轉吸另一款煙後「臭到我咳」，「唉，話口未完，樓下突然有人發癲唔知叫咩，我真係就嚟嚇死」。

樓主分享的照片見到，窗台位置有多根煙頭及煙盒，另1張照片見到屋外渠管被燒至熏黑及出現龜裂紋，而去年4月14日就拍到樓上鄰居往窗外淋水，致牆身出現流水痕跡。

樓主去年4月14日就拍到樓上鄰居往窗外淋水，致牆身出現流水痕跡。（Threads@bluebell_raindrop）

樓上掉煙頭點算好？ 網民籲報警及獻計對付

樓上掉煙頭點算好？網民紛紛留言給予各種建議，「呢啲人直接報警喇，點都要使下橫手佢先驚」、「可唔可以執啲煙頭拎去報警？驗DNA告佢謀殺？至少都可以告個亂掉垃圾？」、「租客定業主？如果租客就通知業主趕佢走，火燭起嚟佢間屋都冇埋。如果業主，裝cam告佢高空擲物」、「放大盆水在那個凹槽，水裏面放鹽才不會長蚊子，丟下來至少能滅火」。