商場驚見《神鵰俠侶》鵰兄？女子穿皮草成焦點　途人：姑姑等緊你

金庸任品《神鵰俠情侶》內容家傳戶曉，被翻拍過多版本電視劇，當中的巨鵰「鵰兄」造型經常引來觀眾關注。有港男近日在商場遇到1名女子，對方身穿皮草大衣外套，不過外套羽毛披散突出，令人聯想到《神鵰俠侶》中的「鵰兄」，有途人因而大喊：「鵰兄！姑姑等緊你啊！」引來樓主爆笑，網民亦戲稱「條友寸唔寸？叫佢鵰兄有無睬人？」。



有女子穿著皮草大衣外套，令人聯想到《神鵰俠侶》角色「鵰兄」。（「threads＠sleepla7head」圖片）

該目擊網民在threads帳號「sleepla7head」上傳照片，指他行商場其間原本未有為意相中女士穿著，但突然聽見有人大喊：「鵰兄！姑姑等緊你啊！」形容當下「即刻笑X到X街」。

商場女子穿皮草激似《神鵰俠侶》鵰兄

如相中所示，該女子穿著棕啡色的皮草大衣外套，而且有羽毛披散突出，令人聯想起《神鵰俠侶》著名角色「鵰兄」。

網民貼出照片，稱在服裝店遇到同一女子。（「threads＠_____b_____ch」圖片）

網民調侃：條友寸唔寸？叫佢鵰兄有無睬人？

有網民就貼出照片，表示日前亦在服裝店遇到相中人，她當時裝扮和樓主所目睹的如出一轍，引來他人紛紛笑稱「我喺巴士笑到停唔到」、「條友寸唔寸？叫佢鵰兄有無睬人？」、「對波鞋好唔襯鵰兄」，又取笑皮草外套質地，「我第一個反應係飛甩雞毛」、「雞毛當令箭」、「姑姑：幾時可以劏咗隻雞嚟食」。

有網民貼出惡搞襪子照片，笑稱「配埋佢就fit晒」。（「threads＠sleepla7head」截圖）

另有網民戲稱女子應要配以雞毛掃「出巡」。（「threads＠sleepla7head」截圖）

（threads＠sleepla7head）