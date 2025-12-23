灣仔咖啡店2遊客竟狂吃這東西！1舉動更衰震撼全網：真係乜都敢做

進入店舖應遵守規矩。有香港女子於社交平台發布相片，指灣仔太平洋咖啡（Pacific Coffee）店內，竟有2名疑似男遊客竟一同吃一種食品，而且吃到「Jap Jap聲」，令她「極度無奈」，遂發文公審，「點解可以若無其事？」。



網民看過相片震驚，「佢哋真係乜都敢做！」，又批評相關行為離譜，「唔知醜」’「人無恥就無敵」、「呢個情況其實可以叫店員請走佢」。不過亦有網民表示毋須小題大做，「人哋食嘢，又冇犯法，關你咩事？」。



遊客來港旅遊，應遵守店舖規矩。（資料圖片）

咖啡店不喝咖啡，竟吃這東西？該香港女子於社交平台Threads發布相片，指在灣仔大有廣場太平洋咖啡（Pacific Coffee），目擊有2名疑似男遊客一同吃光1盒燒鵝，更食到「Jap Jap聲」，令她大感不滿，「點解可以若無其事（食燒鵝）？坐喺對面想靜靜地飲杯咖啡嘅我，全程睇住表示極度無奈！」。

2遊客咖啡店吃燒鵝 目擊者斥：點解可以若無其事？

從第1張相片見到，2名男子佔用了店內1張圓枱，把燒鵝盒連膠袋放在桌上，並用筷子逐塊分食燒鵝。另1張相片見到，放在桌上的膠盒內裝滿疑似骨頭、垃圾，2名男子似乎已進食完畢，正在收拾物品。

2名男子佔用了店內1張圓枱，把燒鵝盒連膠袋放在桌上，並用筷子逐塊分食燒鵝。（Threads@sasa_eatislife）

另1張相片見到，放在桌上的膠盒內裝滿疑似骨頭、垃圾，2名男子似乎已進食完畢，正在收拾物品。（Threads@sasa_eatislife）

網民批無恥：真係乜都敢做

相片引來網民嘩然，「佢哋真係乜都敢做！」，笑言「問職員燒鵝味香過咖啡味得唔得㗎？」。也有大批網民指摘2人行為離譜，「唔知醜」、「人無恥就無敵，你干涉佢，佢惡過你」、「其實係咪要所有餐廳都要貼告示出嚟不可攜帶外來食物」、「呢個情況其實可以叫店員請走佢」。

另有網民分享更離譜經歷，「小意思啦，喺泰國機場cafe親眼見幾隻喺度開西瓜，仲問人攞刀，職員話唔可以都唔理，開到成地水食到jap jap聲仲留低成枱垃圾，完全若無其事」。不過亦有網民表示毋須小題大做，「人哋食嘢，又冇犯法，關你咩事？」。