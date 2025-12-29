女子食飯搭枱遇前度拍拖坐對面　網民問：正唔正過你　超自信回應

搭枱遇到前度的機會有多高？有香港女子去食米線時在卡位搭枱，其後有女子坐下，對方叫了兩碗米線，便見有名男子施施然到來，發現男子是自己的前度男友，女子慶幸自己當時「化行妝」，但心中暗罵「香港搭枱文化害人不淺！」。帖文引來網民熱議，「化行妝真係大幸」，也有人笑言「後數」。



樓主食米線時遇到前度男友與女友搭枱，她慶幸自己「化行妝」。（《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照）

樓主搭枱遇正前度男友坐對面

有港女子在Threads上發文分享尷尬事，「究竟喺香港食飯搭枱，搭中前仼加佢現任嘅機率有幾大？」，樓主指她獨自去食米線時要坐卡位，被要求搭枱，接着對面有女子坐下叫了兩碗米線，隨後對方男友到來，樓主發現竟是她的前度男友。

不少網民笑言可以「後數」。（《飯氣攻心》劇照）

不少網民笑言「後數」、「化行妝就掂啦，誰怕誰」、「睇字都feel到好尷尬，畀着我應該食多兩啖飯即閃」。有網民「八卦」地問樓主「條女正唔正過你先？」，樓主自信回應「好難客觀喎，因為我一定覺得自己係最正」。

網民遇同類情況勁尷尬

有網民也遇到同類情況，「我試過去銀行，點知我個X街ex係teller，到我嗰時我話唔想呢個人serve 我，我費事畀佢知我戶口幾多錢，嗰時好彩lunch時間，返工有化妝」。

（Threads@weakchickup）