天水圍銀座放煙花！目擊者：附近有警署都夠膽放　網民憂燒着住宅

臨近除夕跨年，市民切勿私自燃放煙花。近日網上翻傳1段影片，天水圍銀座有市民涉違法燃放煙花，目擊者指「真係夠薑，銀座離天水圍警署4分鐘距離都夠膽放」。在宏福苑大火陰霾下，有網民擔心道，「然後煙花火星飄着人哋屋企，成棟樓燒着咗，然後俾火燃到咩都冇剩低。佢哋班正X弟縱火犯，市中心住宅區放煙花每年都出事」、「最緊要附近冇棚網，否則分分鐘又一單」。



網上近日翻傳1段影片，天水圍銀座有市民涉違法燃放煙花。（Threads@joewong_05）

Threads近日翻傳1段2025年1月底的影片，有居住在天水圍的市民發文發片表示，「真係夠薑，銀座離天水圍警署4分鐘距離都夠膽放」。21秒影片見到，有人在高樓大廈間私自燃放煙花。

天水圍市民違法放煙花 目擊者：真係夠姜

有網民留言指出，「年年都係咁樣，春節時放1小時，住圍村很多年經過」、「屯元天年年大時大節都放」、「八鄉警署嘅話，每年都喺隔籬放咁濟」。

在宏福苑大火陰霾下，有網民擔心道，「煙花火星飄着人哋屋企，成棟樓燒着咗，然後俾火燃到咩都冇剩低」。（Threads@joewong_05）

未經批准放煙花有什麼刑罰？

有網民則批評「唔怕燒樹或火災嗎？超危險！之前村屋真放到燒樹，好彩救得熄」，亦擔心「寵物又受罪，響聲嚇到小動物」。

煙花屬危險品，於香港未經批准燃放煙花屬違法行為。根據香港法例第295章《危險品條例》第6條，除非領有相關牌照，否則任何人製造、貯存、運送或使用任何危險品均屬違法，一經定罪可被判監禁6個月及處第6級罰款（10萬港元）。

（Threads@joewong_05／Threads@jenny3217727）