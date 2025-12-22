煙花取消巴士兩女對話：多得大埔人　女乘客怒公審　災民心痛回應

因應大埔宏福苑五級奪命大火後社會氣氛哀傷，政府宣布取消除夕倒數煙花匯演。有女網民在網上發文，指冬至日在巴士上聽到兩名女乘客責罵「多得呢班大埔人，咩都取消晒」，兩人整程車不斷說，令她感到好憤怒，「其實大埔人同全香港人都唔想要呢場火災，希望佢哋可以收下把口」。



有災民看到帖文後回應，「我係宏福苑災民，我都唔想我嘅『家』會被燒光。財物的損失事小，回憶的載體事大，請問該兩位小姐，不如我們角色互換，你來體驗一下我們一眾災民正經歷的悲痛，好嗎？」。



巴士兩女對話刻薄 女乘客：收下把口

有女網民在Threads上發文，指坐8P巴士由銅鑼灣回小西灣期間，聽到兩名女乘客交談內容令她「好嬲」，她們一人一句，「多得呢班大埔人，咩都取消晒」、「今年第一次煙花就冇咗」、「大埔今次真係累人不淺，咪X再俾我見到大埔啲車，真係眼冤」。樓主指其中一人有小孩，其中一人疑似是教徒，說自己要去「報佳音」，希望「識哋嘅人可以同佢哋講返，其實大埔人同全香港人都唔想要呢場火災，希望佢哋可以收下把口，話晒今日都係冬至」。

政府宣布取消除夕倒數煙花匯演，今年的倒數活動將於中環遮打道行人專用區舉行，代替維港煙花匯演。（資料圖片）

不少網民都批評，「呢啲先叫口孽」、「咁嘅嘢點解可以講得出口？佢哋無屋企人㗎？」、「大埔單嘢，最傷心無助係住宏福果班。呢兩個人真係……」、「賤嘴、自私嘅人類真係最恐怖」。

網民：祝大埔街坊平安

有人也遇到這情況，「我今日茶餐廳兩個亞伯對話，我都想過去鬧佢，佢話宏福苑災民，政府畀兩星期酒店佢哋住，叫佢哋遷出或自費唔啱咩？使唔使畀佢咃住成世呀！點解可以咁涼薄」。有人認為「我哋做返好自己，保持正念，唔好俾呢啲負能量影響到，祝大埔街坊平安」。