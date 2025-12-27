3行山客踩上海洋公園「海馬頭」！手腳並用極危險　目擊者：黐線

行山行到上出海洋公園「海馬頭」？香港網絡近日流傳影片，拍到有3名行山客爬出南朗山的海洋公園巨型海馬標誌上，由於山坡崎嶇不平，他們行動時要手腳並用，拍片者相信正乘搭海洋公園登山纜車，看到3名行山客的行為時，不禁驚呼：「黐線㗎！」海洋公園的纜車救援徑屬政府的行山徑，但後段仍屬海洋公園範圍。翻查網上資料，曾有行山客分享如何行出「海馬頭」，當中要爬出損毀的鐵網及行一段非常危險的山路。



《香港01》已就事件向海洋公園查詢，正等候回覆。



網傳影片拍到，3名行山客走到海洋公園的「海馬頭」上。（網傳影片截圖）

如何能行出海洋公園「海馬頭」？

近日網上流傳影片，有網民指，拍到3名疑似男性旅客行出南朗山上的海洋公園巨型海馬標誌上，由於山坡崎嶇不平，他們要手腳並用避免滾下山。畫面鏡頭拉遠時可見到他們正在海馬的「馬鼻」位置。影片相信由乘搭海洋公園纜車的樂園遊客拍攝，形容行山男「黐線㗎」。

由於山坡崎嶇不平，3名行山客要手腳並用避免滾下山。（網傳影片截圖）

網傳影片拍到，3名登山客走到海洋公園的「海馬頭」上。（網傳影片截圖）

據海洋公園官方facebook資料，該全港最大「海馬」位於南朗山上，由約3,700棵樹組成，「平日想要欣賞佢，都只可以喺搭纜車嘅時候匆匆一望」。

海洋公園纜車救援徑部分為政府土地

市民到海洋公園乘搭登山纜車時，有時會看到行山客在下方，該路段為「海洋公園纜車救援徑」。海洋公園過去曾推出「森度遊」活動，擬開放登山纜車救援徑，吸引遊客參加要付費的「南朗山秘道行山團」，後來發現該行山徑屬政府土地，便拆除入口鐵閘供市民免費使用。不過該行山徑後段仍屬海洋公園範圍，行山客要原路折返。

【行山】海洋公園南朗山纜車救援徑行後感 風景靚但上落樓級極多

過去曾有登山客分享如何行到「海馬頭」，但過程中要爬過鐵絲網及危險的山路，明顯不需正常行山徑。（YouTube「yoly maza」影片截圖）

曾有人分享行出海馬頭 需爬鐵絲網行危險山路

過去亦有網民曾上傳如何由南朗山行到「海馬頭」的影片到YouTube，過程中要走出明顯不屬行山徑的山路，行到1處圍網，其中1個鐵網損毀，可由小洞爬出山坡，再經過險峻山路走到海馬頭所在的坡面，最後爬回海洋公園纜車救援徑的正常行山路線。

+ 4

過程中要爬過損毀的鐵絲網。（YouTube「yoly maza」影片截圖）