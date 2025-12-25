有片！平安夜公司千人宴大火變千人大逃亡　總經理致辭後突然起火

平安夜全公司辦千人宴，竟幾成千人大逃亡。馬來西亞有公司趁平安夜聚餐，超過1,000名員工在公司禮堂用膳，結果當總經理致辭後不久，禮堂頂部突然出現火苗進而演變成大火。當地消防指，員工發現起火後馬上逃離現場，逃走過程只有1人輕傷，大火令禮堂有20%被焚毀，整個救援行動至聖誕節凌晨零時21分才結束。事發影片在facebook上瘋傳。



馬六甲有公司平安夜辦千人宴，會場突然起火，現場逾千名員工即逃離宴會廳。（影片截圖）

公司平安夜辦千人宴 員工宴會廳聚餐

據馬來西亞《東方日報》及《中國報》等報道，當地企業馬六甲南方環保有限公司平安夜（12月24日）在市內的武吉卡迪1個度假村辦千人宴，事發時逾千名員工在宴會廳內聚餐。

總經理致辭後離奇現火苗

據了解，該公司的總經理致辭後，宴會廳頂部離奇出現火苗，員工們見勢色不對即逃離現場，其中1人因在場疑吸入濃煙及受高溫影響，呼吸困難需送院治理。網上流傳影片可見看到，大火舌吞噬宴會廳頂部，現場火光熊熊不停落下着火雜物，多名相信是逃離現場的員工在拍片。

消防指救援行動持續到翌日凌晨。（網上圖片）

救援行動至聖誕節凌晨 幸僅1人輕傷

馬六甲州消拯局表示，他們接報後出動16名消拯人員，在當晚8時許抵達現場，在宴會廳左側、前部及內部熄火，火勢在晚上9時受控，但整個救援行動要持續至聖誕節凌晨零時21分才結束。幸運的是救援過程中只有1人輕傷，但宴會廳約20％被焚毀。

