兒子途中下車小便！父母開玩笑說「再見了」　下秒遭貨車追撞雙亡

一語成讖！開玩笑說「再見」，真的變成永別！哥倫比亞一對父母駕駛私家車載同2名兒子出遊，其間遇上交通擠塞，私家車停在1重型輛貨櫃車後方，大兒子忍不住尿意，於是下車小便，父母停車拍片，開玩笑道別「再見了」，假裝開車拋棄大兒子，豈料下秒後，另1輛重型貨櫃車從後駛至，懷疑收掣不及猛撞，私家車被推前，儼如成為「三文治」被夾在2輛重型貨車之間。大兒子目擊意外尖叫求救，惟其父母當場身亡，小兒子腳部受傷一度被困車內，獲救後送院接受治理，兄弟和父母陰陽永隔，頓成孤兒。



迪亞哥（左）和莉娜（右）當場身亡。（網上圖片）

整條高速公路橫跨多個市鎮

哥倫比亞媒體於2025年12月報道，事件發生在當地往返布加和布埃納文圖拉的高速公路（Buga-Buenaventura Highway），據了解，整條高速公路橫跨多個市鎮，同年10月13日亦曾發生奪命車禍，當時一家三口沿公路駕駛私家車，駛近梅迪亞卡諾阿鎮（Mediacanoa）時，1輛運載粟米的貨車失控翻車，繼而壓在該輛私家車上，父母和年僅3歲的孩子頓全罹難。

事發路段交通事故頻繁

今次事故發生在該條公路近科爾多瓦鎮（Córdoba），這條路段交通事故頻繁，起因多數是魯莽駕駛和超速。

迪亞哥和莉娜即場開玩笑，假裝開車拋棄胡里奧，一邊拍片記錄兒子反應，一邊笑言「拜拜，胡里奧，拜拜」，胡里奧沒有太大反應，繼續小便。（網上影片截圖）

一家四口原本生活幸福

男死者迪亞哥（Diego Fernando）和女死者莉娜（Lina Marcela Díaz）育有2名兒子，其中長子名叫胡里奧（Julio），一家四住在貝拉維斯塔地區（Bellavista），該對夫婦經營1間雜貨店，家中經濟條件不俗。

私家車本身停在重型貨車後面，遭另1輛重型貨車追撞，頓成「三文治」般被緊夾。（網上影片截圖）

假裝開車拋棄 拍片記錄兒子反應

事發於12月19日下午約3時，一家四口駕駛私家車前往海邊，駛至上址時遇到塞車，他們停在1輛重型黃色貨櫃車後方位置，胡里奧因有尿意，於是請示父母後下車到路邊「解放」。迪亞哥和莉娜即場跟兒子開玩笑，假裝開車拋棄胡里奧，一邊拍片記錄兒子反應，一邊笑言「拜拜，胡里奧，拜拜」，胡里奧沒有太大反應，繼續小便。

另1輛紅色重型貨車從後駛至，懷疑煞車不及，猛撞私家車，捱撞私家車繼而被推前撞向前方貨車，被夾在2輛重型貨車之間，儼如「三文治」。（網上影片截圖）

玩笑說「再見」變成遺言

豈料玩笑說「再見」變成遺言，另1輛紅色重型貨櫃車從後駛至，懷疑煞車不及，猛撞私家車，捱撞私家車繼而被推前撞向前方貨車，被夾在2輛重型貨櫃車之間，儼如「三文治」嚴重損毀，事發經過由附近閉路電視和死者手機全程拍下。

另1輛紅色重型貨車從後駛至，懷疑煞車不及，猛撞私家車，捱撞私家車繼而被推前撞向前方貨車，被夾在2輛重型貨車之間，儼如「三文治」。（網上影片截圖）

父母當場身亡 幼子被困腳傷送院

當地傳媒報道，私家車被夾至變成廢鐵，迪亞哥和莉娜當場喪命，胡里奧目擊意外，頓時尖叫求救，而其胞弟腳部受傷被困車內，獲救後送院接受治理，情況沒有大礙。警方正調查事故原因，當地媒體未有報道是否有人被捕。

歹徒潛入死者雜貨店爆竊惹公憤

胡里奧和胞弟頓成孤兒，暫時交由親戚照顧，需要接受心理輔導。車禍引來各界關注，親友和街坊紛紛對迪亞哥和莉娜死訊致哀，但有不法之徒知道死訊後，竟潛入死者夫婦雜貨店爆竊，立即引起公憤。

