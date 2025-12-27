失聯10年中同邀出席婚禮！禮物願望清單列明牌子款式　1事更傻眼

邀請親朋好友見證婚姻大事，失聯多年的同學都照請？連登討論區有網民發帖，指近日接獲1名10年無見無聯絡的中學同學發WhatsApp邀請他出席婚禮，同時傳來Google form，列出禮物「願望清單」，包括咖啡機及運動相機等，有齊牌子及型號要求，同時列「謝絕禮物清單」，拒絕出席者送餐具、廚具等禮物。他了解後還發現，原來中同只是邀請他到教堂觀禮，「連食都無」。



事件令網民集體傻眼，建議樓主直接無視，「直接Block X佢咪得」，又分享收到類似「紅色炸彈」的經歷。



樓主近日收到無聯絡10年的中學同學邀請出席婚禮。（Shutterstock）

與中同失聯10年 讀書時「都有一兩句」

樓主在連登討論區以題為「10年冇見嘅中學同學突然邀請我去飲」發文，指和1位中學同學已10年無見，讀書時「都有一兩句講，一畢業就完全斷晒聯絡」，社交媒體也沒有加好友。上周他突然收到該中同的WhatsApp，邀請他出席婚禮，「我連佢有拍拖都唔知，衰啲嚟講，另一半係男係女都唔知」。

樓主指和中學同學畢業後沒有聯絡，也沒有在社交媒體加好友，至今已10年。（資料圖片）

收禮物願望清單 再揭只邀到教會觀禮

中同還發來1條Google form，他好奇按進去，發現「X那星有願望清單，夾錢請佢去飲仲要送埋晒啲咖啡機」。樓主了解後發現，中同原來只請他去觀禮，並非飲宴，「 原來佢淨係邀請去教會見證婚禮，連食都無」。

中學同學發來結婚禮物的願望清單，當中列明了牌子及型號，還有「謝絕禮物清單」。（連登討論區圖片）

列明牌子款式 更有「謝絕禮物清單」

據其上傳的表格所見，中同的願望清單內列出多樣想收到的禮物，當中許多直接標明款式和型號，包括DeLonghi半自動咖啡機、咖啡研磨器、運動相機、雙人德國電熱床墊、多功能極黑修護造型器、電子相架、室內擴香器，有一行是可供填寫的其他選款。表格內另有「謝絕禮物清單」，要求不要送實體相架、餐具（包括杯）、廚具、結婚裝飾、毛巾，「歡迎將心意轉化為屆時多拍幾下手掌」。樓主笑稱可填其他禮物，「我就諗住寫condom（避孕套）」，問網民意見。

網民建議樓主直接無視邀請，又笑稱對「未必認得樓主」。（《我要做Model》劇照）

網民建議無視 爆廣邀舊同學原因

許多網民認為樓主可直接無視邀請，大家明明10年無見，「直接Block X佢咪得」、「直接ignore何必浪費時間」、「你話同你唔係好熟，唔使預我㗎喇咁嘛」、「平時又無交集，冇啦啦佢哋係度扮感動」、「對方都未必認得樓主，可能係咁啱有電話一次過send晒畀所有人，同啲happy new year 圖差唔多，到時多個少個對家都未必覺」。

部分網民分享類似收「紅色炸彈的經歷」，「我都試過10年無見無聯絡嘅大學同學，喺人哋結婚場合撞到，禮貌地嗲咗幾句，之後就收到炸彈，仲要係一星期前先收到」、「試過一次讀書嗰陣返兼職嘅同事請飲（好多年冇聯絡），去到都係湊人數成枱冇一個識，onxx坐成晚玩電話，仲要去x到屯門咁遠，以後話唔喺香港算」。

有人道出背後「原因」，「我經歷過，通常佢哋有啲人想請，但唔係你，買晒酒席後又唔想蝕錢，就會周圍搵人fill位，即係你，你就算去，都係同唔識嘅人坐」。

網民贊成列出禮物願望清單的做法，但前提是彼此相熟。（Shutterstock）

網民贊成列願望清單：係10年無見肉酸啫

然而，有網民認同中同列出禮物願望清單的做法可避免浪費，但前提是雙方相熟，「其實幾好，好多時送埋啲唔等使嘅野，你又哂錢我又用唔著，係10年無見嘅中學同學都送紅色炸彈肉酸啫」、「我覺得幾好，又唔係迫你送」。

（連登討論區）