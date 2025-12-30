1條米線都無！外賣譚仔三哥剔走芽菜　廚房職員疑睇錯慘變全芽菜

眾所周知港人熱愛吃米線，喜愛程度甚至在網上開設米線關注群組。近日有女生發文，指叫譚仔三哥外賣時要求走芽菜，詎料外賣送達時「成碗都係芽菜」，原本米線卻不見蹤影，相信是廚房職員錯將「走芽菜」看成「芽菜底」。有網民戲稱，「唔使加3蚊就轉到個菜底」、「廚師為你好，因為芽菜有益過米線」、「沉浸式解決揀飲擇食」。



有港女生點叫譚仔三哥外賣，要求走芽菜卻因職員出錯，最終慘變全芽菜。（示意圖／資料圖片）

外賣譚仔三哥剔走芽菜 疑廚房職員出錯變「全芽菜」！

事主在threads帳號上傳照片，顯示她經由Keeta訂譚仔三哥外賣，點了小土匪雞翼，以及1碗麻辣10小的過橋米線，並要求米線需要走芽菜（不要芽菜）。詎料外賣送達時，她卻發現全碗都是芽菜，傻眼稱「連一條米線都無」，相信是廚房職員將走芽菜，錯看成芽菜底（米線全轉芽菜），樓主因此自嘲「我叫走芽菜啫，唔使報復我」。

事主點叫過橋米線並要求走芽菜，外賣送達時卻發現全碗都是芽菜，「連一條米線都無」。（「threads＠mijai_ww」圖片）

廚房員工用心良苦？ 網民笑：不可以挑食

網民笑稱廚房員工「用心良苦」，「加重牙喎」、「唔使加3蚊就轉到個菜底」、「廚房：走芽菜吖嗱」、「不可以挑食」、「廚師為你好，因為芽菜有益過米線」、「沉浸式解決揀飲擇食」。

帖文引出苦主分享同樣經歷

亦引出「苦主」分享類似經歷，「+1，走芽菜變咗芽菜底」、「我上次走韭，佢俾咗個韭菜底我，姐姐仲問返我唔啱食咩？」，有人覺得「叫外賣預咗」，認為樓主變相蝕錢，「芽菜一斤都無，成碗嘢賣你50蚊，我鍾意食芽菜都覺得唔抵」。

有「苦主」分享同類經歷，同樣是米線要求走芽菜，卻變全芽菜。「（threads截圖）

