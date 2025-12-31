每天穿12小時羽絨！男子突現呼吸衰竭確診患這病　醫生曝成因

購買羽絨要注意品質，否則有可能賠上健康。福建有男子因長期穿着破損羽絨，導致吸入羽絨微粒，引發過敏性肺炎，甚至出現呼吸衰竭，確診患「羽絨肺」。有醫生指劣質或破損羽絨製品，長時間接觸可能會對呼吸系統造成嚴重影響。



羽絨含有微小蛋白顆粒，持續吸入肺泡後，可能引發免疫反應並攻擊肺組織，因此也被稱為「羽絨肺」。（影片截圖）

男子因出現呼吸困難求醫。（影片截圖）

男子每日穿羽絨超過12小時 現呼吸衰竭

綜合內地媒體報道，福建有男子因出現呼吸困難求醫，檢查顯示血氧飽和度已低至85%，併發呼吸衰竭，被確診為過敏性肺炎。據報道，事主連續一個月，每天穿着羽絨服超過12小時，該外套為網購廉價商品，內襯早已破損，動一動便有羽絨纖維從隙縫處溢出，男子長期反覆吸入後，最終引發肺部發炎反應。

男子日穿12小時劣質羽絨外套，被確診患「羽絨肺」。（AI生成圖片）

福建省人民醫院急診科副主任醫生邵丹指，羽絨含有微小蛋白顆粒，持續吸入肺泡後，即便是非過敏體質者，也可能引發免疫反應並攻擊肺組織，因此也被稱為「羽絨肺」。

購買羽絨服注意面料是否防漏绒

「羽絨肺」症狀主要為持續性乾咳、活動後氣短、胸悶，以及乏力，易被誤認為感冒或支氣管炎。若持續曝露，可能出現呼吸困難、血氧飽和度下降（如降至85%以下），甚至呼吸衰竭，症狀在脫離環境後可能緩解。

醫生邵丹提醒市民，購買羽絨服要注意面料是否防漏绒，日常需定期將羽絨置於通風處晾曬並輕輕拍打，穿着時也要保持空氣流通，若出現異常呼吸症狀，應及早就醫，以免延誤病情。