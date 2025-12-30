調景嶺阿伯大鬧淘寶自提點：我點X識掃碼！爆粗逼取貨　店員絕了

【網購／淘寶／菜鳥／自提點／自取點】網購自取觸發「MMA」？。本港Threads群組流傳影片，指調景嶺彩明街市淘寶菜鳥自取點，有老伯因不懂掃「二維碼（QR Code）」取貨，「爆粗」責罵店員，怒吼「而家畀唔畀啊？我點X識掃碼！」，更揚言要報警，店員則堅持要掃碼才讓取貨。另1張相則見到，老伯疑向後跌往地上，未知是否爭執所致。



影片引來網民熱議，大部份人都認為老伯離譜，「自己唔識攞淘寶 = XX個店員」、「自己唔識聲大夾惡以為有道理」、「好X丟臉」。不過亦有網民認為「掃碼取貨」制度需要改善，「老人家真係未必識」、「我幫人拎貨，點掃到碼？」。



本港Threads群組流傳影片，指調景嶺彩明街市淘寶菜鳥自取點，有老伯因不懂掃「二維碼（QR Code）」取貨，「爆粗」責罵店員。（Threads@siuwai_sky）

網購到自提點取貨應遵守程序。有男網民於12月29日在Threads發布影片，指調景嶺彩明街市淘寶菜鳥自取點，有職員與顧客因掃「二維碼QR Code」問題爭執。

老伯不懂掃二維碼 大鬧淘寶自提點：而家畀唔畀（取貨）啊！

影片長25秒，見到穿短袖加上背心外套的老伯正與自取點店員爭吵，店員表示「你自己有問題就走啦！無啦啦屈我！淨係識講粗口有乜用啫！啱啱3歲啊？」，阿伯聞言咆哮：「而家畀唔畀（取貨）啊！」店員回應「你掃碼咪畀囉！」，阿伯即怒吼：「我點X識……就係唔識先問你！」

老伯因不懂掃「二維碼（QR Code）」無法取貨，「爆粗」責罵店員。（Threads@siuwai_sky）

老伯爆粗狂罵：黐X線！人哋唔X識（掃碼）！ 店員這樣處理

老伯之後挺胸逼近店員咆哮「X你老X！」，又揚言「報警啊！」，店員斥責「你唔好再講粗口啊！你咪報（警）囉」。老伯繼續指罵店員「黐X線！人哋唔X識（掃碼）！」，店員回應「走啦！」，阿伯則回擊「走乜X嘢啊！」。店員之後未有再理會阿伯，開始招呼其他顧客，影片至此結束。

老伯挺胸逼近店員咆哮「X你老X！」，又揚言「報警啊！」。（Threads@siuwai_sky）

店員之後未有再理會阿伯，開始招呼其他顧客。（Threads@siuwai_sky）

老伯跌倒

不過從樓主上載另1張相見到，老伯疑向後跌往地上，未知是否爭執所致。

另1張相見到，老伯疑向後跌往地上。（Threads@siuwai_sky）

網民批老伯離譜：聲大夾惡以為有道理

網民看過影片議論紛紛，大部份人都批評老伯離譜，「自己唔識攞淘寶=ＸX個店員」、「笑死。自己唔識聲大夾惡以為有道理」、「呢啲老坑唔識又唔請教人，仲要X人，真係無得救」、「唔識咪睇下其他人點掃。我相信在場都會有熱心人士幫手。而唔係大叫」、「唔掃唔畀拎好正常」、「自己唔識，於是鬧人，好X丟臉」、「我去過呢間，個哥哥排緊隊已經叫你開定淘寶app，先掃舖頭個code，然後攞貨畀你，過程幾十秒就搞掂，都唔明有乜好嘈」、「笑到肚痛」。

不過也有網民認為「掃碼取貨」制度需要改善，「老人家真係未必識」、「我幫人拎貨，點掃到碼？」。