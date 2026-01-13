六合彩攻略｜六合彩頭獎得主分享「畫十字」投注秘技：中過3次獎

【六合彩／六合彩開獎日期／六合彩開獎／億元六合彩】踏入2026年，六合彩1月13日晚舉行的攪珠，如果1注獨中，頭獎彩金高達1500萬元。不少人躍躍欲試「橫財運」，有網民就在Facebook群組「齊齊研究六合彩！」分享1名曾中3,400萬六彩頭獎得主中獎「秘技」，而且這方法除了中頭獎，亦曾中二獎及三獎，相當神奇。



六合彩全餐絕招？奇招$220買齊49個號碼 過來人實測中獎$XXXXX

六合彩新年金多寶攪珠將於1月3日晚舉行，如果1注獨中，頭獎彩金高達1億元。（馬會六合彩網頁）

六合彩頭獎得主分享投注「秘技」

六合彩是否有方法提高中獎機會？有網民近日在Facebook群組「齊齊研究六合彩！」分享1名曾中3400萬六合彩頭獎得主自創投注「秘技」，毋須複雜計算，簡單易明。

該六合彩頭獎得主投注了2003年7月26日開彩的第03/063期六合彩，當時約7,000萬頭獎2注中，他瓜分超過3,400萬元彩金。方法相當簡單，先購買4注單式6個號碼「電腦飛」，然後在4注單式中間畫1個「十字」劃分成4個部份，再根據4個部份號碼再買4注單式。

步驟1：購買4注單式6個號碼「電腦飛」

先購買4注單式6個號碼「電腦飛」。（馬會六合彩網頁）

步驟2：在4注單式中間畫1個「十字」劃分成4個部份，再根據4個部份號碼再買4注單式

然後在4注單式中間畫1個「十字」劃分成4個部份，再根據4個部份號碼再買4注單式。（馬會六合彩網頁）

連中頭獎、二獎、三獎：以為在做夢

該六合彩頭獎得主表示，平日會買4注單式6個號碼「電腦飛」，惟很多時只中3個號碼，僅獲得安慰獎，後來想出這個獨特投注方法，接連中過頭獎、二獎及三獎，直呼「以為在做夢」。

有六合彩頭獎得主自創投注「秘技」。（資料圖片）

也有網民分享投注心得。（Facebook群組「齊齊研究六合彩！」）

網民熱議：可參考 VS 運氣問題

帖文引來網民熱議，「有啲道理，電腦飛次次都得2至3個號碼中」、「好好運」、「參考參考」。不過也有網民認為終究是「運氣」問題，「各贏各法，不論如何方法你有就會有，參考案例之一，你靈感一到點都得」、「好多時買十注，一個字都唔中呢，任你點組合都唔會中」、「「唔出奇呀，好多時一張電腦飛心內，幾注中會包含6個頭獎號碼」、「都係睇運，唔要你中，組完反而唔中都得」。

六合彩最常出現號碼？

六合彩有49個數字，《香港01》從馬會數據歸納近36個月攪出號碼次數，到底哪個號碼最旺呢？大家買六合彩之前可以留意。

六合彩複式/八個字幾多錢？

較多人關注的問題，是六合彩不同注數要多少錢？複式、八個字又要多少錢？看看以下圖表就知道▼▼▼

六合彩｜10大最幸運投注站

除了選擇號碼，亦可到最幸運投注站外或附近沾沾旺氣，以下歷年六合彩中頭獎次數最多投注站，大家可參考。

10 大幸運投注站地圖位置。（馬會）

六合彩中獎算法