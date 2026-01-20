九巴上層女乘客遲落樓梯！無法下車狂罵司機　司機奇招反擊獲力撐

乘搭巴士到站前宜提早準備，以免來不及下車起爭執。本港網絡Threads瘋傳影片，指九龍灣往元朗朗屏的268C九巴上，有坐上層女乘客因趕不及下車，向司機大叫「唔好閂閘住落緊嚟」，惟司機依然關門開車。女乘客無法下車「發爛渣」，不斷責罵司機，司機於是以「乘客騷擾司機」為由報警並鎖上車門，其他乘客亦無法下車，引起鼓譟。直至約10分鐘後有另1位司機上車，才開門讓其他乘客離開。拍攝影片的乘客批評涉事司機「非法禁固（錮）」，「會唔會太過分？」。



事件引來網民熱議，但大部分人都認為司機「無做錯」，「自己要落嘅車都唔提早落嚟，跟住話個司機唔理佢閂門。真係咩人都有」、「報咗警，全部人都冇得落車係正路」、「將司機拍片擺上網有冇搞錯？ 騷擾司機嗰個你又唔影，倒果為因」、「車長做得好，對付西乘客就係要咁」。不過也有網民認為，「唔應該困住其他乘客喎」，隨即有網民解釋，「一開門個女人就會走咗去」。



九巴回覆《香港01》表示，星期日（18日）晚上約7時，路線268C巴士上有乘客疑因錯過下車站而妨礙車長駕駛，車長基於安全考慮在青山公路 – 元朗段康樂路巴士站停車及報警救助，其間安排其他乘客暫時留在車上等候，其後車務督察到場協助乘客轉乘其他路線繼續行程。九巴已訓示車長處理突發事故正確程序，同時呼籲乘客讓車長專注駕駛，不應以任何方式騷擾車長。



乘搭巴士到站前宜提早準備，免生爭執。（資料圖片）

「無啦啦被困在巴士，巴士司機有權可以非法禁固（錮）成車人？」有香港女子在Threads發布影片，指1月18日乘坐268C九巴，當巴士剛駛離元朗大棠路時，有1名女乘客因無法下車問題與司機爭吵，「內容大致上係，巴士準備閂閘時，女乘客叫唔好閂閘住落緊嚟，但係巴士司機沒有理會，照閂閘開車，所以女乘客就同佢嘈起上嚟喇。都係鬧已經行緊落嚟，叫住你唔好閂閘仲閂咁」。

女乘客遲落樓梯 不滿司機關門開車狂罵

樓主續說，雖然該女乘客是「X」（不合理的意思），但沒有講粗口，「只係重重複複鬧同一樣嘢」，詎料司機竟以「乘客騷擾司機」為由報警，在元朗警署站位置停車，而且鎖上車門「困住成車差唔多20人」。即使有乘客勸喻，但司機仍堅持不開車，引起全車乘客不滿，「有乘客指明早需要返工返學，叫司機開門畀其實唔關事的乘客先落車，但司機堅持唔肯開門！仲話自己收兩點，大把時間！」。

樓主批評該九巴司機停車關車的做法阻礙其他乘客。（Threads@nothingbb2019）

巴士司機如遭乘客騷擾 可以怎樣做？

影片長約1分鐘，當時九巴已停車，司機站在車頭車門位置，樓主拍攝司機樣貌批評「呢個司機呢，困咗成車人喺架車度，佢而家話要報警。佢話我哋呢，投訴佢喎，所以佢要報警，而家成車人都唔畀落車啊。唔緊要㗎，我同返你公司講吖。你為咗1個乘客，阻住成車人。佢只不過係話你1句，佢有無攻擊你啊？佢有無講粗口啊？」。其間疑涉事女乘客埋怨，「叫佢唔好（關門），畀我落車，佢唔畀我落車」。

當時九巴已停車，司機站在車頭車門位置，樓主拍攝司機樣貌，並作出批評。（Threads@nothingbb2019）

事發時巴士上有多名乘客同樣無法落車。（Threads@nothingbb2019）

樓主不斷質問司機，司機未有反駁，只說「報咗警㗎喇，等警方處理」。（Threads@nothingbb2019）

司機重申該女乘客「騷擾司機揸車」，樓主質問「佢淨係講你唔開車唔開門畀佢啫係咪啊？」。司機未有多作反駁，只說「報咗警㗎喇，等警方處理」，影片至此結束。

乘客批司機「非法禁錮」：太過分

樓主補充，擾攘差不多10分鐘後，有另外1名九巴司機上車開門讓其他乘客下車。不過樓主深深不忿，於帖文批評：「司機有權非法禁固（錮）其他乘客？好彩唔係返工返學時間，巴士司機此舉會唔會太過分？」

大部分網民都力撐巴士司機「無做錯」。（Threads@nothingbb2019）

網民力撐司機無做錯 斥歪理倒果為因

網民看過影片議論紛紛事件引來網民熱議，但大部分人都認為司機「無做錯」，「自己要落嘅車，自己都唔提早落嚟，跟住話個司機唔理佢閂門。真係咩人都有」、「其實司機位呢，唔係好聽得清楚後面乘客講乜嘅，因為其實司機位好嘈」、「巴士準備閂閘時，乘客先叫唔好閂閘住落緊嚟係咩歪理」、「點解你唔影嘈司機嗰個？成件事係因為個乘客唔自己提早落嚟，跟住走去騷擾車長喎！個始作俑者你唔鬧唔影，但走去係咁嘈X個司機？」、「報咗警，全部人都冇得落車係正路」、「車長做得好，對付西乘客就係要咁」；另有人質疑不應拍片公審司機，「將司機拍片擺上網有冇搞錯？ 騷擾司機嗰個你又唔影，倒果為因」。

憂巴士安全帶法例實施後有更多爭執

也有網民認為「唔應該困住其他乘客喎」，隨即有乘客解釋，「一開門個女人就會走咗去，你明點解唔落得車未？呢啲要畀個教訓佢」。另有網民憂慮，巴士安全帶法例1月25日生效後，會有更多類似爭執。

圍爐不成反被網民指摘，樓主留言揶揄，「司機冇錯係X客錯，係我自己黑仔上咗呢班車，應該要好開心可以參與被困車廂，及好樂意陪住司機。如果唔想被困，上車時要問下車上有冇X客。明白了，祝大家可以快上快落，巴膠們可以每日返工放工都經歷1次」。

根據香港法例第230A章《公共巴士服務規例》，任何穿着制服並正當值的專營公司僱員，可毋須手令而逮捕任何其有合理因由相信已違反本規例的人，並可扣留該人直至能將該人交予警務人員為止。（資料圖片）

當值專營公司僱員可扣留涉事人直至交予警員

根據香港法例第230A章《公共巴士服務規例》，乘客不得故意阻礙或妨礙巴士司機或任何獲授權的人，或故意分散他們的注意力。《公共巴士服務規例》同時規定，任何穿着制服並正當值的專營公司僱員，可毋須手令而逮捕任何其有合理因由相信已違反本規例的人，並可扣留該人直至能將該人交予警務人員為止。

（Threads@nothingbb2019）