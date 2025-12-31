志蓮淨苑燈光Show？鑽石山街坊驚見藍燈照夜空　網民：幻彩詠開光

佛祖、觀音們辦派對？有港男日前在晚上時份，發現鑽石山志蓮淨苑猶如辦燈光匯演，將藍色的燈光投射到夜空，拍下照片詢問「啱啱志蓮淨苑開光咁，究竟係咩事？」網民紛紛戲稱，「幻彩詠開光？」、「活佛viva」、「我佛慈Bass」。及後有網民貼出志蓮淨苑於2025年12月初時公告，稱將於2026年舉行法會，相信正為相關活動進行綵排。



有港男晚上發現鑽石山志蓮淨苑如辦燈光匯演，將藍燈投射到夜空。（「threads＠lau.tung_」圖片）

志蓮淨苑辦燈光匯演？ 藍燈照射夜空

有港男在threads帳號「lau.tung_」上傳2張照片，顯示位於鑽石山的志蓮淨苑在晚上時份，尤如進行燈光匯演，射燈將藍色的燈光照射到夜空，而志蓮淨苑內部亦看見明亮燈光。樓主因此好奇詢問「啱啱志蓮淨苑開光咁，究竟係咩事？」

志蓮淨苑內部可見明亮燈光。（「threads＠lau.tung_」圖片）

在晚上時份如進行燈光匯演，用探射燈、雷射等燈光效果，將藍燈照射到夜空。（「threads＠irismiffyka」圖片）

網民笑佛祖開Party：幻彩詠開光？

帖文一出引來網民爆笑留言，「台燈已開～喇叭已開」、「叱咤佛壇頒獎典禮」、「活佛viva」、「我佛慈Bass」、「幻彩詠開光？」、「佛祖觀音佢哋開Party」、「星光熠熠耀佛堂2025終極篇」、「佛光普照」、「練緊如來神掌第一式：佛光初現」、「誰都可發光，只要找對地方」。

志蓮淨苑12月初曾公告 相信為法會綵排活動

及後有留言貼出志蓮淨苑於2025年12月7日的公告，表示將於2026年1月1日，以及11月13日舉辦「子夜鐘法會」，故相信當時的燈光正為稍後活動進行綵排。

志蓮淨苑將於2026年1月1日和11月13日舉辦「子夜鐘法會」，網民猜測燈光正為活動進行綵排。（「threads＠lau.tung_」截圖）

（threads）