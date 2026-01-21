放題大叔用錯食物夾污染整鍋關東煮　仲這樣做更嘔心　食客怒公審

在餐廳吃自助類食品要守規則，也要注意衛生。有女網民在網上發相，分享到燒肉店食自助餐時，在關東煮位置有打尖大叔用錯食物夾，弄到整盤湯汁都是紫菜碎及油脂，更直接徒手取串物，最離譜是他拿起後放回湯內，令女網民感到「好嘔心」。不少網民認為要立即通知職員處理，「叫佢哋換咗佢，食安問題」。



樓主指大叔打尖之餘，更用錯食物夾而令整鍋關東煮蘿蔔湯都是紫菜碎及油脂。（Threads@uranium_238.cos）

蘿蔔湯上飄浮着紫菜碎及油脂。（Threads@uranium_238.cos）

有女網民在Threads上發相，表示「好核突啊」，她指在燒肉店的自助區，有大叔在關東煮位置，先不排隊取食物，而他用錯夾紫菜的食物夾來夾湯蘿蔔，弄至整鍋湯都是紫菜碎及油脂，而最恐怖的是大叔取串物時「直接手攞，問題係唔食又直接擺返落去」，令樓主感到十分嘔心「真係頂唔順」。

大叔徒手取串物 樓主嬲到公審

帖文引來不少網民熱議，「同員工講叫佢哋換咗佢，食安問題」、有人認為「唔當面XX佢上嚟呻有咩用」。樓主回應：「我有鬧佢，叫佢排隊，佢唔聽啫，咁睇樣我又打唔過。」

最後大叔更直接用手取串物，令樓主感到十分嘔心。（Threads@uranium_238.cos）

網民分享類似經歷

有人分享遇過類似情況，「我以前做嘢見人哋用手拎起麵包，叫客人用夾唔好用手，結果佢話返我，個包都係佢哋自己食啫，唔緊要喇，但係對其他人來說好唔衛生囉，咁邊有人敢買敢食？」、「之前做酒店廚房甜品，見到阿姐係度用一個夾食物，拎埋個夾走埋嚟夾我負責嘅甜品區，我先同阿姐講『唔好意思！小姐，要用番個兜專用夾夾嘢食，因為衛生問題，唔該曬！』結果阿姐投訴我鬧我，咁經理係正常人明白事理，當然無話我」。