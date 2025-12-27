茶餐廳午市餐牌現「蒼井老師」！網民競猜是什麼餸　真正答案曝光

茶餐廳可點「蒼井老師」，是專屬男士的隱藏菜單嗎？有港男在網上分享某茶餐廳餐牌，只見午市客飯每份售60元，套餐附送白飯及老火靚湯，提供共7個餐供客人選擇，不過其中A餐「蒼井老師」卻引來他疑惑，難免令人聯想日本成人影片（AV）代表人物、已退役的女優蒼井空，故詢問：「請問A餐究竟係賣啲乜？」



帖文引來網民競猜，「有蒼字應該是魚」、「蒼(魚)井(蒸)老師(豉)，豆豉蒸䱽魚」，根據餐廳另一餐牌顯示，「蒼井老師」的確是指「豉汁蒸䱽魚」。有「熟客」分享其他有趣餐牌名，有留言大讚「啲菜式好有趣」，紛紛詢問地址。



有港男在茶餐廳餐牌發現「蒼井老師」選項，好奇詢問「究竟係賣乜」。（「threads＠dickietsang」圖片）

茶餐廳午市餐牌驚見「蒼井老師」選項

該港男在threads帳號分享照片，顯示有餐廳在門外擺放午市餐牌，餐牌共列出7個客飯套餐，客人可選擇「A餐：蒼井老師」、「B餐：海蟹蒸肉餅」、「C餐：四川回鍋肉」、「D餐：陽光脯照」、「E餐：柱候蘿蔔炆牛腩」、「F餐：茅山炭燒脆皮雞」、「G餐：豉椒肉片炒麵」，每份售價60元，附送白飯、油菜、以及老火靚湯。

港男：請問A餐究竟係賣啲乜？

不過A餐所指的蒼井老師卻令樓主大為不解，事關「蒼井」兩字難免令人聯想起日本成人影片（AV）代表人物、44歲已引退的前女優蒼井空，他因而發文詢問「請問A餐究竟係賣啲乜？」

答案曝光！ 網民讚有趣：地址？

帖文引來網民熱議，有人試圖解謎，「有蒼字應該是魚」、「我諗係䱽魚啲friend」、「蒼(魚)井(蒸)老師(豉)，豆豉蒸䱽魚」，亦有人好奇問「陽光脯照又係咩？」。翻查網上資料，該餐廳不時在餐牌「搞搞新意思」，據餐廳另一餐牌顯示，其實相中「蒼井老師」和「陽光脯照」分別是指「豉汁蒸䱽魚」，以及「豆角菜脯肉碎煎蛋」，故有留言大讚「啲菜式好有趣」、「請問呢間茶記嘅地址喺邊？」。

餐廳另一餐牌顯示，「蒼井老師」其實是指豉汁蒸䱽魚。（高登圖片）

餐廳常玩食字 網民分享其他有趣餐牌名

有相信是「熟客」則透露其他有趣餐牌名，「間中佢仲會有非洲雞（豉油雞）」，過往亦有網民曾在社交平台分享餐廳大玩食字，如「柱男玩蛋蛋」、「翻雲覆魚」、「咸濕百腐」、「Fans呱呱叫」、「安鄉咸香雞」等，但有人不滿個別餐名帶有性意味，「X你個街，食餐飯都要猜燈謎」、「OnX當有趣menu」。

不少網民曾在社交平台分享，顯示餐廳不時在菜單上玩食字。（facebook截圖）

不少網民曾在社交平台分享，顯示餐廳不時在菜單上玩食字。（threads圖片）

不少網民曾在社交平台分享，顯示餐廳不時在菜單上玩食字。（網上圖片）

不少網民曾在社交平台分享，顯示餐廳不時在菜單上玩食字。（「threads＠iam421」圖片）

