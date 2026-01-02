全球迎2026新年「唯獨1國家還活在2018」　採特殊曆法1年有13個月

當全球都在迎接2026年元旦時，東非國家埃塞俄比亞卻仍停留在2018年。



這是因為當地仍然使用傳統的埃塞俄比亞獨特曆法制度，因此比標準西元曆法時間晚了7至8年。不僅如此，埃塞俄比亞的新年時間並非1月1日，而是每年西元曆的9月11日（閏年則為12日），象徵着春季降臨與新希望的開始。

埃塞俄比亞觀光部官方IG分享的照片。（IG@ethlandoforigins）

更多埃塞俄比亞的照片：

+ 25

根據英國廣播公司（BBC）報道，埃塞俄比亞為基督教國家，天主教會於西元500年重新修正耶穌基督的誕生年份計算方式，但埃塞俄比亞東正教會堅持沿用傳統算法，並未跟進改制。而這項關鍵性的決定也造就了今日兩套曆法系統的巨大落差，形成有趣的「時空錯置」現象。

對於埃塞俄比亞而言，雙重時間系統早已融入日常生活。當地人使用母語交談時自然採用埃塞俄比亞曆的2018年，但轉換成英語對話時卻能立即切換至西元曆的2026年，基本上不會混淆。

埃塞俄比亞曆法的奇特之處不僅止於年份計算。這套系統將一年劃分為13個月份，前12個月各有30天，最後一個月僅含5天，閏年則增加至6天。更有趣的是，他們的一日計時從清晨6點開始，將24小時分割成兩個12小時時段，導致中午12點與午夜12點都對應當地的「6點」。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】