長白山出現「3頂冰封皇冠」如懸浮半空　吸引大批遊客排長龍打卡

長白山冰心島景區近日因出現三頂冰封黃金皇冠，一夜間在網絡上爆紅。



到訪的民眾直呼，冰封在冰磚內的皇冠，如同懸浮在雪景中：

浪漫到以為是童話故事走出來的場景！

消息曝光後，也讓打卡點瞬間吸引大批遊客前來排隊拍照。

長白山冰心島景區近日因出現三頂冰封黃金皇冠，一夜間在網絡上爆紅。（微博@鯽北）

更多長白山「冰封皇冠」與遊客打卡相片：

+ 11

據《中網傳播》報導，三頂鑲嵌於冰層中的皇冠均以999足金搭配真鑽打造，單頂估值超百萬元，總價值近300萬元人民幣。該活動由DR珠寶聯名打造，宣稱單身者打卡「馬年遇真愛」，情侶參與象徵「一生唯一真愛」，並強調皇冠為明星黃子韜徐藝洋婚禮同款。

遊客上傳的照片顯示，冰封設計使皇冠在雪景中折射璀璨金光，遊客可坐上特製王座，透過冰面倒影營造「頭戴皇冠」的視覺特效，解鎖「冰雪女王」儀式感。

景區指出，為了保障專業安保團隊24小時輪班值守，確保皇冠安全，儘管需排隊1至2小時（限流10人/組，每組5分鐘），遊客仍熱情不減，排隊人潮從未減少，隊伍延伸至「看不見尾」，部分情侶甚至冒雪等待。

還有遊客點出，該景區還有NPC互動設計，6位「黑騎士」提供騎士禮、公主抱服務，引導不少人登座並高喊「長相守到白頭」等口號，拉滿童話氣氛。部分網友認為，此舉是長白山對2025年「冰封玫瑰」走紅後，哈爾濱推出「雙心冰封玫瑰」的競爭回應，戲稱「冰島變黃金島」。

延伸閱讀：日本《男兒當入樽》聖地唯一廁所關閉災難升級！有人「就地解決」

+ 11

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】