日本《男兒當入樽》聖地唯一廁所關閉災難升級！有人「就地解決」

如果你是一個90後、甚至00後，大概率聽過一句經典台詞：「教練，我想打籃球！」



伴隨着那段熱血澎湃的旋律，一個紅頭髮的少年揹着書包，在鐵軌旁的道路口望向遠方，背後駛過的是綠色的小電車——江之電。

示意圖（《男兒當入樽》劇照）

這個鏡頭出自上世紀90年代的《男兒當入樽》（SLAM DUNK），卻跨越了幾十年，依舊讓人心潮澎湃。於是，鎌倉高校前站成了粉絲心中的「聖地」。有人千里迢迢來，只為了在鐵軌前模仿櫻木花道站一站，彷彿自己也成為了那個青春裏熱血的少年。

然而，夢想中的聖地，在現實裏卻成了另一番模樣。2013年，「聖地巡禮」這個詞逐漸在ACG圈子裏流行開來。人們不再滿足於「雲追番」，而是要親自到動漫取景地走一走。鎌倉高校前站因此走紅，最初的遊客還只是零零散散，帶着一點小心翼翼的朝聖心情。

但到了2022年，隨着電影《THE FIRST SLAM DUNK》橫掃亞洲票房，這裏瞬間爆炸。江之電依舊咣噹咣噹地駛過，只是鐵道口已經不再是寧靜的小角落，而是被人潮淹沒的打卡點。

有人舉着長槍短炮死死守着最佳機位；有新人穿着婚紗，冒着車流風險拍「特別」的結婚照；有揹包客隨手丟下飲料瓶，轉身就離開；更有人在找不到廁所時，選擇在角落裏「解決」。在動漫迷的眼中，這裏是一張青春的門票；在當地居民的眼裏，卻是生活秩序被打亂的噩夢。

問題的導火索，正是那間「唯一的公共廁所」。鎌倉高校前站本來只是一個無人小站，主要供附近高中生和居民使用，設施簡陋。遊客蜂擁而至後，廁所自然成了最緊缺的資源。可是，頻繁的使用很快讓它不堪重負：異物堵塞管道、牆壁被弄髒、甚至有人擅自拔掉插頭給手機充電。鐵路公司無奈地宣佈關閉。對於遊客來說，這意味着「生命線被切斷」；但對於附近的鈴木醫院，卻是一場災難的開始。

醫院負責人無奈地說：

每周一上班，總能在醫院周邊發現糞便。即便我們立了告示、拉了繩子，依然有人闖進來。

更誇張的是，有遊客借用廁所後直接換上婚紗，把醫院當成化妝間。

於是，居民的抱怨聲越來越多，排外情緒也悄然滋生。有人在網絡上直言：「都怪那個動漫上映，把我們的生活攪亂了。」

其實，動漫取景地被粉絲追捧，並不新鮮。京都的嵐山、富山縣的冰見市，乃至北海道小樽，都因為某部作品而迎來過「巡禮熱」。一方面，它們獲得了前所未有的曝光和經濟收入；另一方面，小城的承載力卻往往被忽視。鎌倉就是典型的例子。狹窄的街道、有限的垃圾處理能力，加上缺乏足夠的公共設施，使得「流量」變成了沉重的負擔。就像一個本來只為幾十人準備的飯桌，突然擠進上千人，自然亂作一團。

面對亂象，大家開始互相指責：

「當地居民覺得是外國遊客素質低下」

「遊客覺得是城市管理不到位」

「行政機關推說場地有限，設施難以擴建」

「鐵路公司則無奈表示『不是我們的職責』」



看似每個人都有理，但問題卻越積越深。廁所關閉，野外排泄反而更多；設置廣播提醒，卻被嫌「噪音刺耳」；加裝中文、韓文標識，卻被說是「迎合太多」。

有人提出過有趣的建議：

在旁邊的公園修建一個「官方拍攝點」，甚至可以適度收費，既滿足遊客的拍照欲，又減少對交通的干擾；同時，用收入建設新的廁所、垃圾站，形成良性循環。

這或許值得一試。畢竟，「禁止」並不能阻止人們的熱情，唯一可行的辦法，是在尊重粉絲情懷的同時，為小城居民留下一條喘息的路。鎌倉高校前站的鐵軌，依舊日復一日地響着清脆的電車聲。它本來只是居民生活的一部分，卻因為一個動漫鏡頭而背上了全球矚目的光環。

對粉絲來說，這裏是一次追尋青春的旅程；

對居民來說，這裏是柴米油鹽的日常；

對管理者來說，這裏是城市治理的難題。



或許，真正的答案並不是「聖地巡禮該不該存在」，而是「我們如何在熱愛和秩序之間找到平衡」。畢竟，每個「聖地」都承載着兩種心情：一邊是外來者的浪漫，一邊是本地人的生活。當我們舉起相機時，也別忘了——鏡頭之外，還有別人真實的日子。

