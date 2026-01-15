內地網民列9大「最無法接受的香港文化」！　不能隨地做1事惹共鳴

【香港旅遊】內地及香港文化差異常掀熱議，對內地人來說最難接受的香港文化又是什麼呢？內地社交平台小紅書近日熱傳「你最無法接受的香港文化」帖文，內地網民列出9項令他們難以接受的「香港文化」，包括「凍飲加3元」、「加一服務費」、「不能進食外帶食物」「空調（冷氣）太冷」等，當中有1樣無法在香港隨地做的事情引起共鳴，許多直呼「為什麼不能做？」。



不過亦有網民認為，每一處地方都有自己文化習慣，應該入鄉隨俗，「能不能停止互相傷害互相抹黑」。



對內地人來說，最難接受的香港文化是什麼呢？（資料圖片）

這是最難接受的香港文化？內地社交平台小紅書近日流傳「你最無法接受的香港文化是什麼？」、「你最難接受的香港文化是什麼？」等相似帖文，讓內地網民分享感受，並標籤了「#文化差異的煩惱」。

內地小紅書近日流傳「你最無法接受的香港文化是什麼？」、「你最難接受的香港文化是什麼？」等相似帖文。 （小紅書）

內地網民列9項「最無法接受的香港文化」

綜合內地網民所言，香港多項文化、日常生活習慣都無法理解，難以接受，包括「凍飲加3元」、「加一服務費」、「空調（冷氣）太冷」、「餐廳不能外帶飲料……被發現還會罰款……」、「吃飯要拼桌（搭枱）」、「中英夾雜！」、「什麼都投訴，喜歡投訴，小小事都要投訴」，以及「服務態度好差」，舉例「和餐廳服務員說話都不帶搭理人的」、「服務態度奇差無比，我一開始以為是歧視大陸客，跟着香港親戚發現她也挨罵」。

內地網民列出難以接受的香港文化、日常生活習慣。（資料圖片）

「不能隨地蹲下」惹內地網民共鳴

至於當中最難以接受的香港文化，大部份內地網民都認為是「不能在街上隨便蹲下」，不理解為何會被視為不雅行為，「在內地都隨便蹲，為什麼香港不能蹲？」、「我沒有蹲在路中間，但路過的有些人就會用鄙視的眼神看我」。

「最難以接受的香港文化」，大部份內地網民都認為是「不能在街上隨便蹲下」。（《中國合夥人》劇照）

網民熱議：香港沒有人情味 vs 應入鄉隨俗

有網民嘗試解畫，「可能他們（香港）覺得不雅觀吧？」、「不過說真的香港灰塵那麼大，蹲下來基本就是在吸塵」、「蹲在路中心，或專挑窄的路蹲，叫其他人怎樣走路？」、「（香港）整體感覺特別不舒服不適應，可能是高度商業化的問題吧，感覺每個人都好忙沒有人情味，還是內地舒服一點去哪都能聊幾句，有些人不愛說話也不會給人冷漠的感覺」。

有內地網民認為「香港人無人情味」，亦有網民認為應「入鄉隨俗」。（資料圖片）

不過亦有網民認為，每個地方都有自己文化習慣，應該入鄉隨俗，「能不能停止互相傷害互相抹黑」、「每個地方都有不同，最緊要入鄉隨俗，不好找架吵」。