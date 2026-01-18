二十四節氣．大寒｜4生肖愛情有進展　屬狗有望與他不再只是朋友

最後一個節氣「大寒」將在1月20日到來。



紫微斗數老師姚本軍在臉書粉專發文，點名「4生肖」在大寒之後在左輔星的影響下，感情將逐漸加溫。

紫微斗數老師姚本軍（Facebook@紫微斗數 一點通 姚本軍）

生肖兔

大寒之後左輔星對於生肖兔者，感情上的好消息往往來自「自己狀態的轉變」。情感上被左輔照拂，代表兔者更懂得如何表達、如何回應，也更容易被他人理解與接住。從一種思緒來看，這是一段魅力被看見的時期，對方願意主動靠近或給出明確回應；左輔在感情上也讓兔者不再被動等待，而是能用溫和卻清楚的方式推動關係，原本模糊的互動因此逐漸明朗，感情自然有加溫的跡象。

生肖蛇

大寒之後左輔星對於生肖蛇者，感情的發展就帶有「關係被協助、被修正」的意味。受左輔星影響象徵第三方的助力，例如長輩的認可、朋友的牽線，或現實條件的改善，使感情更容易落實。從一個角度看，這對已有對象的蛇者特別有利，容易談到未來規劃或關係升級，左輔也提醒蛇者放下過度防備，當願意讓對方參與人生計畫時，感情自然會回到正軌並穩定發展。

生肖狗

大寒之後左輔星對於生肖狗，感情的好轉多半是「從關係網絡中慢慢浮現」。有著社交圈與熟人互動增溫的特質，意味著有人在背後幫忙鋪路，或在不經意的互動中促成關係的轉化。從一種觀點來看，狗者可能會發現原本只是朋友的人，開始給出更明確的關心與支持，左輔也讓狗者更容易在朋友的建議或陪伴中釐清自己的感情方向，於是做出對自己更有利的選擇，感情自然走向正面。

生肖牛

大寒之後左輔星對於生肖牛，感情上的變化往往來自內在狀態的改善。受左輔星影響此時內心感受與安全感，同時代表心變得安定，也更願意相信關係的可能性。從一個角度來看，牛者會因為壓力減輕、情緒穩定，而吸引到更合拍的對象，左輔也讓牛者學會不再獨自承擔，願意讓人靠近與照顧，這種柔軟本身就成為感情加溫的關鍵。

