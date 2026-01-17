巴士大叔大聲播片！咬啖菠蘿包放座椅　後續舉動惹議：唔驚肚痛？

巴士上嚴禁飲食，煩請乘客自律！有網民在社交平台群組圖文並茂公審，稱搭乘巴士遇到1位大叔使用手機疑大聲播片，聲浪本已擾人，之後可發現對方在車廂內進食，先將「咬咗啖」菠蘿包直接放置在座位上，然後又再放入口品嘗，樓主不滿對方行徑，於是拍下照片。不少網民指責大叔的不是，「香港真係咩人都有」、「仲要搞到一地都係」、「辛苦晒清潔姨姨」。



有巴士大叔大聲播片，再將「咬咗啖」菠蘿包放在座位上，惹來乘客公審。（「FB＠Choi Wan Estate彩雲邨」圖片）

該乘客在facebook群組「Choi Wan Estate彩雲邨」發帖，指日前搭乘巴士時，在上層發現有大叔手機聲浪過大，本就不滿其擾人行為，之後更目睹對方將「咬咗啖」的菠蘿包直接放置在座位上，然後放入口又再放回座位，驚訝表示「開到部手機都已經夠嘈，仲要將個菠蘿包放喺巴士櫈上係咩玩法？」

巴士大叔大聲播片 「咬咗啖」菠蘿包放座椅上

從樓主上傳照片所示，坐在靠窗座位的大叔疑似使用手機大聲播片，旁邊則放置背囊，以及1袋麵包。不過令人吃驚的是，其中1個相信是被大叔「咬咗啖」的菠蘿包竟然遭放置在座椅上，而周圍地面則充斥菠蘿包碎屑，既影響車廂環境衛生，麵包亦可能會黏附座位細菌，樓主看不過眼對方損人不利己行為，於是貼相公審。

如果食物殘渣或包裝紙被發現丟棄在車廂，乘客可被票控在公眾地方亂拋垃圾，定額罰款金額為3,000元。（資料圖片／示意圖，非涉事九巴）

網民狠斥大叔行為缺德：辛苦晒清潔姨姨

許多網民批評大叔行為自私兼無品，「香港真係咩人都有」、「早啲起身10分鐘，乜都有得食啦。有啲（人）仲話血糖低，明知自己血糖低，唔識上車之前食少少嘢啊」、「仲要搞到一地都係」、「跟住食返嗰下好嘢」、「辛苦晒清潔姨姨」；有留言覺得樓主應即時上前指正，「當面話佢好過你淨係影張相放上嚟」。

巴士車廂「禁止飲食」 遺食物殘渣可被票控「亂拋垃圾」

其實香港大部份巴士都有在車廂張貼「禁止飲食」告示，但因沒有特定條文限制，通常倚賴乘客自律。不過根據香港法例第132BK章《公眾潔淨及防止妨擾規例》，食物殘渣或包裝紙若然被丟棄在車廂內，乘客同樣可被票控在公眾地方亂拋垃圾，而以上條例的定額罰款金額已由2023年10月22日起，從原本的1,500元調高至3,000元。

