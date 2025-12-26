「我的作業真的被鹿吃掉了」　瘋傳內地中學課室離奇一幕還是5樓

中國四川一所高中早前發生一起離奇又逗趣的事件。一隻小鹿悄悄闖入教室，在課桌椅間悠閒漫步，甚至還當場啃食學生的考卷。



四川一所高中近日發生一起離奇又逗趣的事件。一隻小鹿悄悄闖入教室，在課桌椅間悠閒漫步，甚至還當場啃食學生的考卷。整個過程被拍下並上傳至社交平台，引發熱烈討論。（微博@上游新聞）

綜合《每日郵報》和陸媒報導，這起事件發生在11月3日，四川德陽一所高中驚傳一隻小鹿趁晚自習期間闖入教室。從拍攝的畫面，可以看到小鹿淡定地啃食課桌上堆疊的考卷。畫面隨後在社交平台瘋傳，許多網友驚呼好可愛之餘，笑稱：

學生真的可以告訴老師，我的考卷被吃了。

據了解，這隻鹿是校園吉祥物，平日便自由穿梭於校園各處。有學生透露，這是學校養的鹿，平時就經常跑到5樓教室。

校方指出，這起事件未造成人員受傷，該鹿性情溫馴深受學生喜愛，學生們常餵食牠並拍照留念。推測是因為紙張中的植物纖維，與鹿平常的食物成分類似，再加上牠對教室環境已相當熟悉，才會做出這樣的舉動，將藉機加強校園動物管理。

專家呼籲校方：應限制活動範圍

野生動物專家也提醒，即便是性情溫馴的動物，也應限制其活動範圍，以免干擾教學，或在受驚嚇時意外傷及師生。專家指出，突如其來的聲響或動作都可能驚嚇動物，進而對學生及動物本身造成風險。

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】