中環行人天橋驚見逾百野鴿聚集！霸樓梯途人止步　原因曝光惹眾怒

亂餵野鴿，隨時引來野鴿成群結隊聚集。網上流傳1條影片和1張相片，顯示中環1條行人天橋樓梯轉角路面，雖然掛上嚴禁非法餵飼野鴿的橫額，卻有逾百隻野鴿霸佔樓梯路面，連欄杆和天橋頂都不放過，嚴重阻礙途人使用天橋。有2名女途人在天橋梯級見到野鴿後，立即止步和取出手機拍攝，目擊者見狀驚呼「每次經過呢個位都好驚中雀屎」。



網民紛紛認為野鴿聚集是因為有人故意餵飼，「似係有人啱啱餵完」，不少人留言鬧爆「係要有啲仆X懶大愛喺度餵雀，咁鍾意餵，就喺自己屋企餵，唔好影響到人」、「白鴿勁多細菌，勁污糟」、「成班雀特登企喺個橫額前面開餐」。



大量野鴿霸佔整個天橋樓梯平台，數隻站在欄杆和天橋頂，平台掛上嚴禁非法餵飼野鴿的橫額。（threads@kurisu.w影片截圖）

平台掛嚴禁餵鴿橫額 遭大量野鴿霸佔

樓主在threads上載相關影片和圖片，片長約11秒，現場是中環皇后大道中100號旁邊的行人天橋，片中可見，估計有逾百隻野鴿霸佔整個天橋樓梯轉角路面，還有數隻站在欄杆和天橋頂，現場則掛上「非法餵飼野生動物或野鴿，可被處定額罰款5,000元」的橫額，甚至有機會被檢控，最高罰款10萬元和監禁1年。

2女途人止步拍攝

其間有2名女途人經樓梯上去，卻驚見野鴿「霸路」一幕，無奈站在梯級，同時取出手機進行拍攝。

2名女途人經樓梯上去，卻驚見野鴿「霸地盤」一幕，無奈站在梯級，同時取出手機進行拍攝。（threads@kurisu.w圖片）

網民︰可唔可以唔好再餵？

樓主形容「每次經過呢個位都好驚中雀屎」，許多網民亦指「喺呢個位中過，𠵱家每次經過條橋都仲驚緊」、「見到都覺得好嘔心，可唔可以唔好再餵？」、「有人餵，啲雀就會聚集，大自然嘅法則都係取易捨難」。

有網民貼出照片，形容該天橋長年有大量野鴿。（threads@eo18864圖片）

