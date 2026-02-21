男友發脾氣撕爛$500紙！女生欲到銀行換鈔　網民：損壞貨幣係刑事

視錢財如糞土？有女生指男友發脾氣，其間撕爛多張500元紙幣，於是求助網民詢問能否到銀行換鈔。不少人先勸喻分手，「情緒咁唔穩定嘅人對你嚟講係計時炸彈」、「嬲到錢都可以撕爛，有感他日情緒大失控乜都做得出」，亦有留言指損壞法定貨幣屬刑事罪行，「有機會坐監喎」。



根據香港法例第200章 《刑事罪行條例》，任何人無合法辯解而摧毀，或損壞他人財產（包括貨幣），或意圖損壞財產，或罔顧財產是否會被損壞，不論是屬於其本人或他人的，即屬犯罪。



有女生指男友發脾氣撕爛多張500元鈔票，卻往銀行換鈔惹網民熱議。（「threads＠ying031686」圖片）

男友發脾氣撕爛鈔票 女生：可唔可以去銀行換返？

該女生在threads發帖，指男朋友日前「發脾氣」，撕爛多張500元紙幣，因此貼圖詢問「請問可唔可以去銀行換返？」相中可見，多張由香港滙豐銀行發行的500元紙鈔被撕成2邊，被棄在地上，所幸紙鈔被撕尚算完整，大多呈對半撕開狀態。

網民力勸分手：情緒咁唔穩定係計時炸彈

許多網民覺得樓主男友不懂控制情緒，勸喻她分手，「拎去銀行換到嘅，順便換埋個男朋友」、「黐X線，邊有人會同錢作對」、「咁躁嘅男朋友真係要嚟把X」、「情緒咁唔穩定嘅人對你嚟講係計時炸彈」、「嬲到錢都可以撕爛，有感他日情緒大失控乜都做得出」、「今次銀紙，下次係你」、「如果啲錢係佢自己嘅，想講句：果然有錢真係任性；如果係你嘅，真係要分手」。樓主其後表示感激網民關心和意見，指已和男友分手，稍後將會往銀行處理換鈔事宜。

金管局建議，市民可以將損毀鈔票帶回發鈔銀行更換。（示意圖／資料圖片）

金管局建議帶回發鈔銀行處理及更換

據金管局資料，市民可以將損毀鈔票帶回發鈔銀行更換，銀行會按既定準則驗證真偽及損毀程度，例如驗是否真鈔、防偽特徵是否完整、損毀面積的嚴重程度的嚴重程度。一般而言，如無上述問題，銀行會為市民更換鈔票。如果鈔票是對半撕開，市民最好應交由發鈔銀行處理而非黏起來繼續用，亦不要將2張不同號碼鈔票黏起使用。

故意損壞法定貨幣屬刑事罪行

不過有網民指樓主男友涉嫌干犯刑事罪行，「使唔使幫你報警？毀壞港幣犯法㗎」、「佢咁樣損壞法定貨幣係刑事」、「有機會坐監喎」。根據香港法例第65章 《法定貨幣紙幣發行條例》，香港的紙幣和硬幣是法定貨幣，受到法律保護；而第200章 《刑事罪行條例》第60條「摧毀或損壞財產」列明，任何人無合法辯解而摧毀，或損壞他人財產（包括貨幣），或意圖損壞財產，或罔顧財產是否會被損壞，不論是屬於其本人或他人的，即屬犯罪。

（threads＠ying031686）