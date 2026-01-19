外籍男帶結他港鐵busking　乘客點這男歌手名曲　網民：全是感情

當眾唱歌最緊要有自信。有港鐵女生上傳影片，她晚上乘搭東鐵線時，直擊有2名男子在車廂內獻唱，1人彈結他、1人帶咪主唱，更有乘客「點歌」，要求他們唱Justin Bieber名曲。影片中2人分別演唱了Justin Bieber 的《Baby》和美國樂隊The Walters的《I Love You So》，女生大讚「好fun」。



網民笑言「大家放鬆下咪幾好」，惟許多人聚焦當事人歌喉，「係咪對外國人有咩濾鏡…佢都唱得幾難聽吓」、「全是感情沒有技巧」，又擔心在車廂唱歌會騷擾到其他乘客。另有網民則「錯重點」關注演唱者的樣貌，形容其造型酷似香港歌手周殷廷（YT）。



網民爆笑以圖片評價長髮男歌喉，示意他是唱歌出名難聽的胖虎。（《哆啦A夢》）

有網民則「錯重點」關注演唱者的樣貌，形容其造型酷似香港歌手周殷廷（YT）。（資料圖片）

乘客點歌 要求唱Justin Bieber名曲

女生在Threads發帖分享，指有2名男子帶齊結他和咪在東鐵線車廂內唱歌，影片所見，列車當時正駛向火炭，車門位置有1名穿白色衛衣結他手在伴奏，而身穿短袖花花恤衫長褲、留長髮造型酷似歌手周殷廷（YT）的「主音」則在扶手旁獻唱，分別唱了Justin Bieber 的《Baby》和美國樂隊The Walters 的《I Love You So》，表情投入，但他明顯不熟歌詞，要頻頻看手機，但仍有乘客鼓掌以示讚賞。

其間有名戴冷帽乘客坐在一旁偷笑，長髮男還靠近和對方互動。最後2人和該名戴冷帽男乘客一同在火炭站下車，相信為同行人士，長髮男最後還向車廂內乘客道謝，氣氛友善。

女生指2人突然走入車廂唱歌，「好fun」，還有乘客即場點歌，「仲要有人點Justin Bieber」。

網民關注唱功：呢個只得肥媽一燈

網民關注長髮男「唱功」，「Um....呢個只得肥媽一燈」、「係咪對外國人有咩濾鏡... 佢都唱得幾難聽吓」、「最緊要唱得好聽，唱得唔好聽就無謂獻醜」。

不少網民認為事件無傷大雅，「公道嗰句佢唱得好X難聽，但係件事好Xfun，香港需要更多歡樂」、「好唔公平平時我搭鐵死氣沉沉」、「大家放鬆下咪幾好」、「個idea幾正，但係重點佢唱得唔好聽」、「for fun都要畀你哋班人批評，人哋起碼有勇氣，你又吹得人哋漲？」。

網民不滿騷擾其他乘客

部份網民卻感到不忿，長髮男相信為外籍人士，認為他是外國人才未被批評騷擾其他乘客，「外國人唱歌：放鬆啲啦香港人，X你老X唱歌就返屋企唱啦」、「香港人唱=又有個白卡傻X喺地鐵發癲」。

（Threads@ h.ch1yu）