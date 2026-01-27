裙尾攝入扶手電梯！港鐵女生無法扯出勁驚險　感激乘客幫忙助脫險

搭乘扶手電梯，要提防鬆身衣物被夾住！有女生在社交平台分享「驚險」經過，透露搭乘港鐵扶手電梯時，她所穿的長裙裙尾突然攝入電梯邊緣，當下「用盡奶力掹極都掹唔到（出嚟）」，幸好有熱心乘客立刻按下緊急煞停掣，同時通知職員。最終雖然要剪走被攝入裙尾，但她仍表示感激，並藉由事件提醒網民﹐「著長裙嘅人搭電梯要小心」﹐有網民慶幸未有釀成意外，「好彩你哋大家無受傷」。



有女生搭乘港鐵扶手電梯，裙尾被電梯邊夾住，發文感激乘客幫忙助脫險。（「threads＠ivy_lhyy」圖片）

搭港鐵扶手電梯 長裙攝入電梯邊緣

女事主在threads帳號發帖，分享日前在港鐵閘內，邊看電話邊搭乘扶手電梯前往月台，她指當時並非站近電梯邊，但中途發現裙尾被夾住，她下意識用力想扯出裙尾，可惜未能成功，形容「用盡奶力掹極都掹唔到」。她憶述事件，覺得當下舉動其實很危險，事關她站在電梯中間位置，而電梯仍在運行中，稍有不慎便會跌倒。

女生嘗試扯出不果 感激乘客幫忙助脫險

樓主當時手足無措，其間有乘客見狀，主動幫忙按下緊急煞停掣，然後再通知港鐵職員，有人及後再為她剪走被夾住的裙尾。她感激乘客們的熱心，同時經一事長一智，藉其經歷警惕他人「喺電梯發生咩事，真係即刻撳個緊急掣先」，亦提醒「著長裙嘅人搭電梯要小心！」

港鐵不時廣播呼籲乘客，「提防鬆身衣物被夾住」。（示意圖／資料圖片）

提防鬆身衣物被夾住！ 網民：著長裙記得用手扶住

有網民指責樓主掉以輕心，「證明個廣播講幾多次叫大家小心，大家都係當耳邊風，直到真正出事先會醒覺」、「你有無同所有因為你而受影響嘅人道歉？」另有留言慶幸未有釀成意外，「下次記得用手扶住條裙」、「我之前著長裙都試過爭少少捲晒入去，真係好恐怖，之後每次著長裙都要拎起條裙先可以搭扶手梯」、「提防鬆身衣物被夾住啊~好彩你哋大家無受傷」。

（threads＠ivy_lhyy）