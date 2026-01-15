油麻地站遇港鐵rapper職員　遭女乘客拍片狂笑　本尊現身講感受

「俗語有云：吊頸都要抖下氣！」有港鐵女乘客於油麻地站月台偶遇工作中的爆紅rapper職員Hinson，惟她邊拍片邊與同行朋友一同大笑，問「點解佢唔講嘢嘅？」，當時Hinson面露倦容，發現鏡頭後立即微笑和開聲說rap式指示。



樓主的嬉笑態度引來網民氣憤批評，「你哋好似當人馬騮咁」、「你其實當人哋係返緊工定做緊戲畀人睇，你咁影住人笑其實係好無禮貌」、「尊重下人啦，人哋打份工」、「我都見過佢但唔會咁樣影住人囉，人哋返工已經好攰仲要人招呼你咁，好冇教養」、「哥哥都要唞下㗎嘛，罰你兩個下次買包喉糖畀佢」。



帖文引來Hinson現身留言，道歉說「望落比較攰，狀態唔好」，他表示沒有因被拍片而不高興，「其實我冇所謂的，當係服務乘客，大家開心就好」。樓主亦留言道歉，「原來自己嘅行為咁影響人而且會令人反感，而家知道咗，以後我會多留意人哋嘅面色同埋感受，唔打攪人哋做嘢」。



有港鐵女乘客於油麻地站月台偶遇工作中的爆紅rapper職員Hinson。（Threads@meli.shan_ng）

該港鐵女乘客1月13日於Threads發文發片表示，「地鐵rap職員今日去咗油麻地」。21秒影片見到，樓主當時在油麻地站月台，rapper職員Hinson於扶手電梯旁工作，指示乘客及維持秩序，樓主起初與同行朋友一同大笑，問道「點解佢唔講嘢嘅？」，朋友回應「唔知呀，但我想聽佢講嘢」，樓主附和「我都想聽」。

油麻地站遇港鐵rapper職員 女乘客狂笑問：點解唔講嘢嘅？

Hinson發現被拍後，對鏡頭微笑，接着指示乘客「扶手電梯上，無分左定右，繁忙時間，請大家幫忙，兩行上大堂，繁忙時間，請大家兩行，一齊上大堂」，其間樓主與朋友仍有發笑。

當時Hinson面露倦容，發現鏡頭後立即微笑和開聲說rap式指示。（Threads@meli.shan_ng）

網民斥樓主不尊重：人哋認真工作時你嬉笑指點

帖文隨即惹來眾怒，網民紛紛批評樓主不尊重，「樓主，明白你應該冇惡意，但如果你係出於欣賞嘅話，靜靜pay respect就好，人哋認真工作時你嬉笑指點，覺唔覺得有啲唔尊重人？人哋rap係份糧唔包嘅才華，更唔係老奉要『講嘢』娛樂你。請體諒服務業師兄姐工作嘅心，唔好做多餘嘅事，為人徒添唔必要嘅壓力」、「表現出似去動物園睇動物，冇家教嗰種感覺」、「好難秒秒鐘都講嘢，咁會死」。

Hinson指示乘客，「扶手電梯上，無分左定右，繁忙時間，請大家幫忙，兩行上大堂」。（Threads@meli.shan_ng）

網民為rapper職員打氣：有攰嘅時間係好正常！

帖文引來Hinson現身留言，道歉及解釋道「唔好意思，因為我今日望落比較攰，狀態唔好，可能會令大家誤會我因為俾人影住而唔高興，其實我冇所謂的，當係服務乘客，大家開心就好」。

網民留言為Hinson打氣，「你唔係機械人，有攰嘅時間係好正常！而且咁有passion（熱情），體力精力都用多幾倍，攰就唔好rap住，抖下！讚x100000」、「好貼心，你聽到人哋話想聽你講嘢就即刻講了，呢種敬業嘅心態唔係人人都有，多謝你嘅good vibe」、「我覺得你係繃緊社會嘅調節劑，你嘅出現真係會令沿路嘅人開心咗，會微笑、開心樣嘅人多咗，你可能令好多本來發生嘅衝突消失，期待你到中環站」。

樓主的嬉笑態度引來網民氣憤批評，「你哋好似當人馬騮咁」。（Threads@meli.shan_ng）

樓主道歉：以後會多留意人哋面色同感受

樓主亦留言道歉，「真係好多謝咁多人嘅提醒同埋教導，令我明白原來自己嘅行為咁影響人而且會令人反感，而家知道咗，以後我會多留意人哋嘅面色同埋感受，唔打攪人哋做嘢」。

樓主解釋，當時見到Hinson的感受是興奮與驚訝，不知道職員會在不同站工作，「所以當下就笑咗同埋會好想親眼睇人rap，但係我冇諗過自己會講得大聲到人哋都聽到同埋即刻講，之後我先知原來係咁kam同埋咁騷擾人，會令人有壓力，所以冇諗咁多就影低同埋post咗，令人反感嘅話真係好抱歉」。

樓主反省道，「而家我明白自己做嘅嘢有咩問題，以後亦會改善同埋體諒多啲人，多謝咁多人嘅叮囑同埋建議」。

（Threads@meli.shan_ng）