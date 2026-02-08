伯伯圖書館自修室大聲播收音機！應屆DSE生拍片公審　網民斥自私

到自修室切記保持安靜，以免影響他人！有應屆DSE考生在社交平台公審1名伯伯，指對方在自修室大聲播放收音機，不滿對方發出噪音「半個自修室都聽到」，但未見有職員制止。不少網民批評伯伯行為自私，同時指管理員失職，「其實係應該要投訴當更嘅職員或管理人員，乜都唔理縱容到個個惡霸咁」。



有伯伯在自修室大聲播放收音機，被應屆DSE考生拍片公審。（「threads＠threads＠studyroom.reporter」影片截圖）

該名2026年應屆DSE考生在threads帳號上傳影片，公審1名伯伯在圖書館自修室大聲播放收音機，形容其聲浪擾人「半個自修室都聽到」，但就不滿未有職員或管理員上前制止。

伯伯自修室大聲播收音機 備戰DSE生怒公審

片中可見，該名伯伯坐在自修室內殘疾人士專用座位，前方桌上擺有1部收音機，正在大聲播放，而他因未有使用耳機，所製造的噪音滋擾樓主，使其不滿。

伯伯坐在殘疾人士專用座位，大聲播放收音機，因未使用耳機對樓主造成滋擾。（「threads＠threads＠studyroom.reporter」影片截圖）

網民斥伯伯自私：影響緊真正溫書嘅人

有網民批評伯伯行為自私，「宜家自修室好多上咗年紀走入去掗住啲位，瞓覺扯晒鼻鼾、睇手機嘆冷氣、偷電、叉電上網睇片，仲有啲情侶喺度談心，有呀媽教仔說教做功課。有需要自修或溫習，咩人都可以入嘅，但唔係濫用自修室，重點係影響緊真正溫書嘅人」、「過去X佢啦」。

網民建議向康文署投訴

有留言覺得是管理員失職，「我去元朗圖書館和自修室都好嚴，電話響幾秒都已經有職員行埋嚟」、「其實係應該要投訴當更嘅職員或管理人員，乜都唔理縱容到個個惡霸咁」、「我試過直接寫信去康文署投訴，由所屬圖書館長回覆，仲提我再有投訴可直接聯絡佢」。

