圖書館自修室告示板被塞疑似體毛　男生批心理變態　附康文署回應

非常嘔心！有男生於網上發文表示，他使用南葵涌公共圖書館學生自修室時，發現人將一堆疑似體毛塞進自修室使用規則告示膠板中，大呼「真係好核突！千祈唔好用葵興自修室18號位」。



康文署回覆《香港01》表示，12月30日下午約3時，南葵涌公共圖書館職員發現自修室1張透明告示膠板內有懷疑毛髮，已立刻清理和消毒，並加強巡邏，如發現任何人士有不當行為，會即時跟進處理。



有男生於網上發文表示，他使用南葵涌公共圖書館學生自修室時，發現有人將一堆疑似體毛塞進自修室使用規則告示膠板中。（Threads@_kah1n_）

該男生12月30日於Threads發文表示，「香港人可唔可以正常少少，我xllx，坐低嗰下都唔覺，一抬頭真係X出聲，本身抬頭見到以為啲onX用原子筆喺上面X畫，望真啲，全部都係X毛，真係好X核突，究竟係心理有幾X變態先會塞啲X毛喺入面，呢一嘢真係好核突」。

葵興圖書館自修室告示板被塞疑似體毛

男生批評，「究竟係咪唔識字，自修室守則第一行都寫到明請保持清潔」，他呼籲「見到嘅脆友千祈唔好用葵興自修室18號位」。

男生大呼，「究竟係心理有幾X變態先會塞啲X毛喺入面，呢一嘢真係好核突」。（Threads@_kah1n_）

網民：一抬頭見到真係有心理陰影

網民留言表示，「仲以為係嗰啲有1條條嘢嘅草紙，真係X毛」、「你再諗下圖書館啲書」、「你令我諗起啲圖書有鼻屎！」、「本身要溫書/做嘢已經夠慘，一抬頭仲要見到啲咁嘅嘢真係xllx心理陰影」、「當年喺某公共廁所尿兜上面見到一大執X毛，估唔到而家可以玩到咁」。

有網民建議，「拎去驗DNA搵兇手」、「有cam最好通知康文署個埸地經理報警，鬼知有冇病菌」。

樓主其後上載正常的告示板照片，並無線條或體毛。（Threads@_kah1n_）

樓主：咩毛都好，都係咁核突

樓主其後上載正常的告示板照片，並無線條或體毛，直言「已經對公共圖書館有ptsd，佢咩毛都好啦，都係咁核突」。

（Threads@_kah1n_）