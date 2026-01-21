港鐵逃票！油麻地大叔黐住港女出閘　被質問竟說「4字」震驚全網

【港鐵／逃票】乘搭港鐵「逃票」手法層出不窮。有香港女生於社交平台Threads發文，指在油麻地港鐵站出閘時，有1名大叔「黐」着她出閘，她發現後質問原因，大叔竟回答「4字」令她傻眼，直呼「黐X線！我應該叫職員然後報警」。



帖文引來網民熱議，批評大叔離譜，「與做賊無分別，好乞人憎！」、「真係好肉酸」，又提醒乘搭港鐵出入閘要小心，「所以出入閘前我一定要望下後面有冇人」。



有香港女生指，在油麻地港鐵站出閘時，有1名大叔「黐」着她出閘。（AI生成圖片）

乘搭港鐵小心「菠蘿雞」？該香港女生於Threads發布帖文講述是次不快經歷。

油麻地站大叔緊貼港女出閘 被質問竟回答「4字」

她憶述，1月17日在油麻地港鐵站出閘時，後面有1名大叔緊貼她出閘，「黐到好埋」，於是問對方「做乜嘢」，沒想到對方竟回答「電話冇電」，令她傻眼，「佢同我講因為佢電話冇電，所以要跟住一齊走囉，黐X線！你電話冇電關我鬼事呀，頭先我應該叫職員然後報警」。

樓主質問緊貼出閘原因，沒想到大叔竟回答「電話冇電」，令她傻眼。（資料圖片）

大叔4特徵要注意

樓主補充，由於她當時「趕住返屋企」，故「鬧完就算」，但明言「下次一定揾職員」。樓主又描述大叔特徵，包括「阿叔裝束」、「平頭裝」、「Polo恤牛仔褲」、「斜孭袋」，提醒其他人小心。

網民批離譜：與做賊無分別

網民看過帖文紛紛斥責大叔離譜，「與做賊無分別，好乞人憎！」、「真係好肉酸」、「你聽佢講啦，電話冇電」、「應該立即報警」。也有網民認為小心防範，想偷野呀，好多人搵食」、「留意四周，保護自己」、「所以出入閘前我一定要望下後面有冇人」。

根據《香港鐵路附例》，若發現乘客逃票，會徵收附加費，金額1,000元。（資料圖片）

逃票可罰款1,000元

根據《香港鐵路附例》，若發現乘客逃票或違規使用2元乘車優惠，將向違例乘客徵收附加費，金額1,000元。

（Threads@chunchun_yiu）