巴士安全帶法例懶人包│壞安全帶？企位規定？安全帶這樣扣仍違法!

【巴士安全帶法例懶人包／巴士安全帶罰款／法例／企位】2006年1月25日起，巴士等所有公共交通工具和商用車座位如果已安裝安全帶，乘客必須佩帶，以加強道路、乘車和駕駛安全，如違反巴士安全帶法例規定，最高可處罰款5,000元及監禁3個月。



到底怎樣做才算正確佩戴安全帶？安全帶1種扣法仍算違法？「企位」是否要佩戴安全帶？巴士行駛中或未停定時，是否可以解開安全帶走動？安全帶損壞乘客會否被檢控？求情理由？以下11大「巴士安全帶法例」須知記得一一看清，以免誤墮法網罰款5,000元。



2026年1月25日起，巴士等所有公共交通工具和商用車座位如果已安裝安全帶，乘客必須佩帶，否則即屬違法。（政府新聞處圖片）

巴士安全帶法例須知1：實施日期？

巴士安全帶法例將於2026年1月25日起生效。

巴士安全帶法例須知2：涵蓋範圍？

運輸署表示，2026年1月25日起，所有新登記的公共及私家巴士所有乘客座位，私家小巴和貨車後排乘客座位，以及特別用途車輛的司機和所有乘客座位，均須安裝安全帶；乘坐這些車輛時，如座位已安裝安全帶，不論車輛是否新登記，司機和座位乘客均須佩戴安全帶。

運輸署發言人表示，佩戴安全帶能在意外中有效保護乘客。（資料圖片）

巴士安全帶法例須知3：為什麼強制乘搭巴士配戴安全帶？

運輸署發言人表示，佩戴安全帶能在意外中有效保護乘客，並引述研究顯示，佩戴安全帶可減低司機和乘客在迎頭相撞意外中死亡和重傷風險，分別降低約四成和七成。

巴士安全帶法例須知4：法例規定安全帶正確佩戴方式

運輸署表示，不可2人或多人同時共用1條安全帶，而佩戴安全帶方法要正確，需留意5個重點：

1）安全帶橫帶應橫過上大腿；

2）斜帶應橫過肩膊中間，緊貼胸部至鎖骨位置；

3）帶扣應垂於身旁而非身上；

4）必要時，可調校安全帶長度；

5）確保安全帶沒有其他物件纏着或壓着，並且沒有扭曲，然後才扣緊。



運輸署表示，不可2人或多人同時共用1條安全帶，而佩戴安全帶方法要正確。（資料圖片）

巴士安全帶法例須知5：罰款金額多少錢？可以判監禁？

如違反巴士安全帶法例規定，最高可罰款5,000元及監禁3個月。

巴士安全帶法例須知6：巴士企位要佩戴安全帶？取消巴士企位？

運輸及物流局副秘書長麥震宇曾在立法會法案委員會指出，巴士設「企位」是為平衡運力需求及安全，明言取消「企位」不切實際。他又說，暫看不到其他國家要求站立的巴士乘客戴安全帶，重申政府有要求巴士公司多安裝扶手、用防滑物料及加闊通道等，保障「企位」安全。

九巴傳訊及公共事務部主管簡學悕則在電台節目指出，巴士「企位」安裝安全帶不可行，強調現時巴士內已設有「連續性扶手」，乘客上車後可全程握着。

運輸及物流局副秘書長麥震宇曾在立法會法案委員會指出，巴士設「企位」是為平衡運力需求及安全，明言取消「企位」不切實際。（資料圖片）

巴士安全帶法例須知7：巴士行駛中／未停定，可否解開安全帶扣？

根據法例，乘客乘搭巴士時，如座位設有安全帶，必須全程扣上安全帶，無論上下層。

九巴傳訊及公共事務部主管簡學悕亦在電台節目呼籲「企位」乘客要緊握扶手「企定定」，不鼓勵乘客於行車途中在車廂行走。

根據法例，乘客乘搭巴士時，如座位設有安全帶，必須全程扣上安全帶，無論上下層。（政府新聞處圖片）

巴士安全帶法例須知8：安全帶損壞/失靈，乘客沒有佩戴會否被檢控？

運輸署表示，乘客如發現座位安全帶損壞或失靈，應及時向司機報告，同時乘客應在可行及安全情況下調位，到安全帶有效運作座位上。運輸署續說，若遇上執法，乘客可向執法人員表明座位損壞或失靈，執法人員將按情況處理。

巴士安全帶法例須知9：求情理由？什麼是合理辯解？

警方交通總部法例檢討及策劃組總督察莊金印早前於記者會，被問到乘客哪些情況是合理辦解可以作為求情理由，他只說警方執法時會審視每宗個案實際情況。他重申，安全帶目的是為司機乘客提供保護作用，減少受傷風險，期望市民養成「自動自覺扣安全帶」習慣。

警方表示，執法時會審視每宗個案實際情況。（政府新聞處圖片）

巴士安全帶法例須知10：校巴上學童安全帶鬆脫保母要即時助扣好？

學童乘坐校巴或商用巴士時，跟車保母應在開車前確保所有學童配戴好安全帶。如果中途有學童安全帶鬆脫，跟車保母應先在自己座位上口頭勸籲，若勸籲不果，可以在安全或停車情況下為學童扣上安全帶。

巴士安全帶法例須知11：導遊因工作需要在旅遊巴站立是否違法？

運輸署表示，所有乘車乘客性命均重要，根據世界各地導遊習慣，導遊會在開車前或停車後向遊客講解旅遊要點，但當車輛行駛，就必須扣好安全帶安坐座位上。