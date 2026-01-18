渣打馬拉松2026︱眼鏡男孭B跑全馬　網民憂嬰兒腦震盪　戰績曝光

渣打馬拉松2026今日（18日）舉行，7.4萬人參賽，全馬（42.2公里）跑手竟然包括1名孭着嬰兒跑到眼鏡「半甩」的男子，惹來網民一面倒批評其行為自私。不少人擔心嬰兒會因長期搖晃致腦震盪，「chok（擢）都chok死，隔夜奶都嘔返出嚟」；有人質疑大會安檢形同虛設，要求DQ（取消資格）男子。到底該名男子的最後「戰績」如何？



1名男跑手孭嬰兒參加全馬比賽，跑至眼鏡「半甩」，而他將號碼布扣在嬰兒的防風被上。（threads@tam2gogo）

社交媒體Threads瘋傳的影片，可見1名戴眼鏡、右手持手機的中年男子，身處西九龍公路近海盈邨，跑往昂船洲方向；惟他後孭背囊，前孭嬰兒，更將號碼布扣在嬰兒的防風被上。

嬰兒全程上下搖晃

雖然該男子跑速不快，亦有用左手托住嬰兒的後頸，但裹在防風被內嬰兒，全程都在上下搖晃；路經跑手也紛紛側目、或扭頭探看該名「孭B男跑手」。

網民憂心：容易造成嬰兒腦震盪

不少網民直斥男子自私，替嬰兒感到可憐，「我鄧（戥）個b慘，chok都chok死，隔夜奶都嘔返出嚟」、「咁樣好容易造成嬰兒腦震盪」、「又係生仔要考牌系列」；有人亦擔心釀成意外，「起跑嗰陣跑手左衝右撞極之危險， 究竟要幾冇腦？」、「如果唔小心kick（撠）親向前仆，bb就比佢壓住」。

同場跑手狠斥孭B男無腦

有跑手亦指，目擊該男子參加全馬賽事，批評他妄顧嬰兒安危，「全馬起步佢喺我隔離，我都打咗個突，個B目測唔會大過6個月，幾唔負責任先會做出啲咁嘅行為？」另一位跑手亦分享，「今日起步喺油麻地見到佢，我confirm係真B，本來以為自己睇錯，再望多幾眼，竟然真係有個幾個月大嘅BB！」

網民要求取消男子資格

有人亦質疑大會安檢，要求取消男子資格，「點解大會會比（畀）佢跑？」、「點會比（畀）佢過安檢，太危險！」；另有人推測男人攜B參賽的原因，「可能係父親想比賽，但屋企咁啱冇人可以湊到他，順便帶小朋友出嚟感受吓個氣氛，着重參與啫。」

最終沒有完成賽事

翻查渣馬紀錄，涉事跑手姓Wang，他參加全馬（約42.2公里）賽事，清晨6時25分起步，花約2小時20分完成15公里，平均約9分鐘22秒完成1公里，但最終他並沒有完成賽事。據悉他是被大會發現孭嬰兒而終止餘下路程。

根據渣馬官網表示，大會禁止參賽者帶同嬰兒、未滿16歲或任何未有戴上渣打香港馬拉松2026之有效號碼布人士參加及進入賽道範圍，違例者將會被即時要求離開賽道。