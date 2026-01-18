渣打馬拉松｜大會：成立特別小組 積極考慮延長賽事 擴大規模
撰文：任葆穎 林遠航
出版：更新：
【馬拉松／渣打馬拉松／周潤發／渣馬路線】渣打馬拉松今日（18日）舉行，今年有7.4萬人參賽，最多人跑10公里賽事，有3.1萬名，當中包括影星「發哥」周潤發。首先開跑為半馬拉松挑戰組及十公里挑戰組，均為凌晨5時半起步。大會中午召開記者會交代，今年出席率超過9成，而今日氣溫偏暖，介乎17度至22度。
大會指，正研不同方法加大賽事規模和參賽人數，包括延長賽事時間及新路線方案，強調要平衡交通使用者需要，賽後會成立特別小組積極考慮。而截止早上11時，有30位跑手送院治療，當中3位情況特別嚴重，須即場急救，如需使用心肺復甦、心臟除顫器等。
另外，跑手號碼布處理方面，暫時未如去年出現「調亂」情況。
渣打馬拉松2026
比賽日期：2026年1月18日（星期日）
起點：東區走廊（10公里）、尖沙嘴彌敦道（半馬及全馬）
各賽事名額：
馬拉松：1.8萬
半馬拉松：2.5萬
10公里：3.1萬
10公里輪椅賽：20人
輪椅賽體驗組：40人
▼渣打馬拉松2026賽事路線及資料▼
+1
香港田徑總會表示，今年有45位來自6個國家及地區的頂尖跑手，當中五男五女更為世界田聯金級跑手，分別來自肯亞、埃塞俄比亞以及巴林，數目較去年增加近一倍，為歷屆之最，反映渣打香港馬拉松作為「M」品牌認可活動的吸引力。
去年報名期間共收12萬人報名，爭奪7.4萬個名額。全馬挑戰組本地跑手如跑進3小時（男）及3小時30分（女）內，將獲1,000元獎金。
