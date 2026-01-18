渣打馬拉松｜全馬終點線出混亂 田總人員入賽道祝賀險撞亞軍季軍
撰文：林遠航
出版：更新：
一年一度的渣打馬拉松今日（18日）舉行，全馬挑戰組終點衝線位置發生一段插曲。當時男子冠軍比拉古抵達終點後，有田徑總會高層步入賽道拍手祝賀，結果差點與後方的亞軍及季軍選手相撞。
《香港01》已就事件向賽會查詢，正候回覆。
早上約8時10分，埃塞俄比亞跑手比拉古（Bizuneh Melaku Belachew）以2小時9分39秒完成全馬挑戰組，2度封王。田總YouTube頻道直播顯示，比拉古之後留在終點線後慶祝，數名身穿田總制服的高層人員，包括田總主席關褀、渣打銀行國際業務總裁洪丕正等，步入賽道中央拍手慶祝。
與此同時，亞軍及季軍選手正緊隨其後衝線，其間亞軍需要避開田總人員才能衝線。而季軍衝線一刻，有田總人員正在轉身，兩人幾乎擦身而過，雖然未發生碰撞，但事後該人員亦拍了拍心口，顯得驚訝。
