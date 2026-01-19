銅鑼灣城巴斑馬線倒車險撞行人片瘋傳！後續震驚全網　城巴有回應

巴士這樣倒車也太危險了吧！本港Facebook群組瘋傳影片，指銅鑼灣邊寧頓街紅綠燈斑馬線位置，有城巴8P突然「褪車」。巴士倒車時，大批在斑馬線過馬路的行人要繞過車尾，惟巴士愈倒愈後，幾乎撞到行人，多名行人驚險走避，幸未釀成意外。巴士最終覆蓋整條斑馬線，行人被逼退回行人路，影片至此結束。



影片震驚網民，紛紛批評巴士司機離譜，「城巴大癲，冇啦啦退後」、「危險駕駛啦！班馬線有行人過緊佢仲褪尾」、「同衝紅燈有咩分別？」。也有網民認為行人危機意識不足，「倒車仲夠膽行去車尾」、「過馬路一啲危機意識都冇。而家啲馬路炸彈太過出其不意，真係要睇清楚先」。



城巴回覆《香港01》表示正調查事件，車長已暫停駕駛職務。



銅鑼灣邊寧頓街紅綠燈斑馬線位置，有城巴8P突然「褪車」，大批行人繞車尾過馬路。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

巴士倒車必須注意行人。有網民於1月19日下午近4時在Facebook群組「車cam L（香港群組） 」發布影片，留言「巴士褪後差啲撞到途人」。

銅鑼灣城巴斑馬線倒車 行人繞車尾過馬路

現場為銅鑼灣邊寧頓街紅綠燈斑馬線位置。影片長11秒，見到當時行車交通燈正亮起紅燈，意味車輛不能進入斑馬線範圍，然而有1輛城巴車尾「踩」着大部份斑馬線範圍，更開始倒車，變相「衝紅燈」。

當時行車交通燈正亮起紅燈，意味車輛不能進入斑馬線範圍，然而有1輛城巴車尾「踩」着大部份斑馬線範圍，更開始倒車。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

當時行車交通燈正亮起紅燈，意味車輛不能進入斑馬線範圍，然而有1輛城巴車尾「踩」着大部份斑馬線範圍，更開始倒車。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

巴士倒車時，大批行人繞過車尾過馬路，惟巴士未有停下，反而愈倒愈後，多名行人幾乎貼着車尾走過，相當驚險。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

城巴愈倒愈後 行人被逼退回行人路

巴士倒車時，大批行人繞過車尾過馬路，惟巴士未有停下，反而愈倒愈後，多名行人幾乎貼着車尾走過，相當驚險。巴士車尾最終覆蓋整條斑馬線，有行人被逼退回行人路，影片至此結束。

巴士車尾最終覆蓋整條斑馬線，有行人被逼退回行人路。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

網民批司機危險駕駛 關注行人反應：一啲危機意識都冇

網民看過影片震驚，指摘巴士司機離譜，「唔夠位都死衝霸住過路位，逼人貼住車尾過，行人綠燈倒車有cam睇住有人都照後退」、「城巴大癲，冇啦啦退後」、「危駕啦！班馬線有行人過緊佢仲褪尾」、「同衝紅燈有咩分別？」、「呢個彎位要倒後，玩嘢啊」、「睇嚟炒得」。

亦有網民認為行人危機意識不足，「路人仲繼續過嗰下搞笑」、「倒車仲夠膽行去車尾」、「而家啲人過馬路，一啲危機意識都冇。唔係話過馬路班人有問題，而係而家啲馬路炸彈太過出其不意，真係要睇清楚先」。

城巴：車長已暫停駕駛職務

城巴回覆《香港01》表示，正調查1宗路線8P巴士於星期日（1月18日）下午約2時於銅鑼灣邊靈頓街發生的交通事件，車長已暫停駕駛職務。

運輸署規定巴士改變方向須顧及其他道路使用者安全

根據運輸署駕駛人須知第5章「巴士和公共小型巴士」，駕駛者採取的任何駕駛行動，不論是停車、改變車速或方向，都要以不危害乘客和其他車輛安全為前提；駕駛時，須顧及乘客及其他道路使用者安全。