有片！美女DJ住布吉酒店　陌生男深夜持萬用房卡開門　後續極心寒

遊泰注意！泰國有知名女DJ到布吉出席音樂節遇上「布吉酒店驚魂」，她入住布吉島蘇林海灘假日度假酒店 （Holiday Inn Resort Phuket Surin Beach）時因不適獨留房內休息，深夜時分突然有名陌生男子打開其電子門鎖，幸好她鎖了防盜扣，對方推門後無法內進。



女DJ指控酒店方一度想「冷處理」，職員聲稱事發的閉路電視紀錄「消失了」，警方介入下酒店才承認，該名陌生男子用的是酒店的「萬用房卡」，隨後再爆出該男子其實是「損害預防主管」。即使酒店方發聲明道歉，但陸續爆出的細節仍令網民感心寒。



女事主拍到房被人開鎖，1名陌生男子想推門內進。（fb「Mirinda Malinrattanawadee」影片截圖）

泰國DJ去布吉參加音樂節 不適晚上獨留酒店房

泰國傳媒《KhaoSod》和Thaiger等報道，當地知名女DJ「DJ Mirinda」 Mirinda Malinrattanawadee在facebook大爆，她到訪布吉時有陌生男子深夜意圖闖入其房間。她透露原準備到布吉參加「Electric Daisy Carnival」音樂節，16日晚她身體不適，獨自留在房間內休息。

+ 4

陌生男解開電子門鎖推門 做對這事變救命草？

她憶述，當時聽到門外有陌生男人大喊、瘋狂按她的門鐘，她因害怕不敢應門，她通過防盜眼看到外有站着1名男子，她確認門鎖好後，嚇得返回床上。未幾門鈴再度響起，事主拿手機拍攝，從facebook影片所見，她反鎖了房門及上了防盜扣，但房門的電子鎖被解開，該男子想推門內進，幸好被防盜扣擋下，該男子無法內進。

「DJ Mirinda」是當地知名DJ，她在facebook上傳經歷，質疑酒店方想「冷處理」。（fb「Mirinda Malinrattanawadee」

+ 1

持證據片向職員投訴 稱閉路電視片「消失了」

女事主向職員反映，展示房門被人推開的影片證據，但職員表示翻查了閉路電視紀錄，事發時的錄像「消失了」。她認為酒店想「冷處理」事件，要求酒店交代及退款，員工稱要等高層決定。她翌日向當地警方報案，並搬離該酒店，在網上公開事件引起關注。

女事主向酒店反映並展示開門片，職員稱閉路電視紀錄「消失了」，又說要等高層回應才交代。（Holiday Inn Resort Phuket Surin Beach圖片）

酒店方承認陌生男持酒店「萬用房卡」

警方介入並向酒店方展示相證據後，管理層始承認，該名男子使用的是內部員工的「萬用房卡」，稱正緊急調查是哪位員工提供卡片。

警方介入後，酒店承認疑犯是用萬用房卡開門，警方調查後拘捕39歲男疑犯，他是酒店「損害預防主管」。（泰國警方圖片）

警方介入後，酒店承認疑犯是用萬用房卡開門，警方調查後拘捕39歲男疑犯，他是酒店「損害預防主管」。（泰國警方圖片）

警調查後拘捕酒店主管 修復閉路電視片段

1月18日，泰國警方拘捕酒店的39歲「損害預防主管」卡尼索恩（Kanisorn），他涉嫌深夜企圖闖入女事主房間。卡尼索恩是退伍軍人，事發當天下午4時已下班，待在酒店員工宿舍。

警方修復閉路電視紀錄，發現他當時身穿短䄂衣褲及拖鞋，嘗試闖入多個房間不果，他用萬用房卡開女事主的門時，見東窗事發即逃離現場。警方又指，卡尼索恩在離開酒店時曾刪除閉路電視紀錄。

警方修復閉路電視紀錄，拍到卡尼索恩深夜試圖打開多間酒店房房門。（泰國警方圖片）

疑犯負責防盜工作 酒店道歉

Thaiger引述消息指，涉案萬用房卡是房務員專用，疑犯負責在房務員下班時保管房間。「損害預防主管」的職責，是防止偷竊及詐欺、確保住客及員工安全。

酒店就事件道歉，承認影響了客人安全，強調客人的私隱和安全是他們首要任務，已就事件向警方報案，全案仍在調查中，他們已即時開除涉事保安主管。

被控企圖夜間侵入住宅罪 可囚5年

卡尼索恩將被控企圖夜間侵入住宅罪，最高可判5年監禁及10萬泰銖罰款，或兩者兼罰，他獲准支付5萬泰銖保釋，要戴上電子腳鐐。雖然酒店道歉，但事件繼續在網上引起爭議，認為酒店保安有嚴重問題。

（綜合）