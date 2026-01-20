四川男子拍「吸陽氣」影片暗指成都多男同性戀　警方：涉尋釁滋事

四川省成都市警方17日披露，一名男子發佈含有「吸陽氣」等情節影片，刻意讓人聯想成都，暗指成都男性「不夠陽剛」，由於涉及蓄意製造地域和群體標籤，觸犯尋釁滋事罪並強制關閉其帳號。



綜合內媒報導，這名男子是經營傳媒公司的25歲四川省宜賓市齊姓男子，他於上月起拍攝多支影片，畫面顯示一名男子躺在地上，一個女妖上前試圖「吸陽氣」，卻發現男子「沒有陽氣」，此時鏡頭一轉顯示背景「成都站」，暗示成都有大量男同志「缺乏陽剛之氣」。

内地网络上有許多諷刺成都男子缺乏陽剛之氣的動漫或短片。（抖音图片）

「吸陽氣」情節諷刺成都男性缺乏陽氣：

警方指出，齊男的影片上網後，立即引發大量轉載，並引發大量不實解讀，嚴重擾亂網路秩序、破壞公序良俗，造成惡劣社會影響。

警方指出，齊男行為涉嫌尋釁滋事罪，警方對其採取刑事強制措施，並依法關停網路帳號。

不僅如此，當地警方16日披露另一起案件，山東省棗莊市一名孫姓男子為博取流量，虛構同志身份為噱頭，拍攝影片，並刻意讓人聯想成都市，當地警方依據《治安管理處罰法》尋釁滋事罪，對其實施行政拘留。

延伸閱讀：牙醫網紅稱「砍頭讓同志投胎」恐同言論惹爭議 網民：沒必要殘暴

+ 8

延伸閱讀：

醫師傻了！陸男喝酒嘔吐狂吐血 一查肺部竟卡「原子筆筆蓋」

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】