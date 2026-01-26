清水煮通粉配原條花膠！外傭創意料理嚇壞網民：貴嘢要食原汁原味

再有外傭製作出令人意想不到的料理！有僱主在社交平台分享，家中外傭竟然用清水煮通粉，然後搭配未經處理的花膠，直接端上桌以供享用，引來網民震驚，「高級嘅食材往往只需要最簡單嘅烹飪方式」、「姐姐可以去參加黑白大廚，大廚嘅料理通常都咁出人意料」、「個擺盤都值$500」，又笑稱「如何用一碗通心粉說明自己是上等人」、「你請咗軒公（張敬軒）個姐姐？」。



有僱主分享外傭用清水煮通粉，搭配未經燉煮的花膠以供享用，引來網民震驚。（「threads＠kevinmingboss」圖片）

外傭創意料理？ 清水煮通粉竟配搭「花膠」

該男僱主在threads帳號發帖，指家中外傭「真係勁」，透露對方竟然用清水煮通粉，再配搭名貴食材 ── 花膠。從樓主分享的照片顯示，該碗通粉湯底清澈，甚至可見碗底，樓主估計外傭只是用煮沸的清水煮熟通粉，而碗中左方可見1條完整、未經浸發或燉煮的花膠，將平凡的通粉配搭花膠，兩者形成強烈對比，既奢華亦令人難以言喻。

網民震驚讚奢華：如何用一碗通心粉說明自己是上等人

不少網民表示震驚，形容工人姐姐廚藝精湛，「高級嘅食材往往只需要最簡單嘅烹飪方式」、「愈簡單嘅嘢愈用心做」、「貴嘢就要食原汁原味㗎啦，工人有讀過下書」、「Omakase（廚師發辦）都係廚師出乜你就食乜，若果無指示咁係好合理」、「姐姐可以去參加黑白大廚，大廚嘅料理通常都咁出人意料」，有人感歎這碗通粉奢華程度，「主食基礎，配料不基礎」、「個擺盤都值$500」、「Inspired by鮑魚公仔麵」、「早餐係應該要食得豐富啲嘅」、「如何用一碗通心粉說明自己是上等人」、「咁配搭比fine dining更顯有錢」。

網民聯想起張敬軒「遮遮」：係咪打兩份工？

有留言不忘調侃樓主，「軒仔你個遮遮係咪打兩份工」、「你請咗軒公（張敬軒）個姐姐？」、「名貴嘢真係（要）標記清楚畀工人睇」，覺得這碗通粉同時代表外傭關注僱主健康，「營養十分豐富」、「工人好好無添加」、「Mom你話想食清啲又要有營養，所以我就煮呢個」、「姐姐驚你三高 ，整個健康餐畀你」。

張敬軒「遮遮」料理經典回顧：

藝人張敬軒不時在IG分享外傭「遮遮」製作的黑暗料理，當中包括「粥勁稀」、「百潔布藍莓pancake」等，在網上引來迴響。他亦曾在節目帶來家中外傭的「日常小菜」給3位主持品嘗，分別有「原味道米粉」和白粥，兩款也曾是他每天的「正餐」。米粉的湯底是用來烚菜的水，白粥則非常濃稠，令主持們大感驚訝。

（threads＠kevinmingboss）