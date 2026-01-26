青衣私樓$100/小時聘鐘點！網民見10隻貓提貼錢這樣做：好大誘惑

喵星人的威力真不容小覷！有青衣私人屋苑住客在網上聘請家務助理群組發文，開價每小時100元招聘鐘點工，只需工作2至3個小時，進行吸塵等基本家務，但就表明家裏共飼養10隻貓咪，希望有意者勿介意。有網民都覺得樓主「出手低」，認為無人願意做，但更多人看見貓貓照片時，態度瞬間180度大變，紛紛表示有興趣，甚至不惜倒貼，「第一次咁想做家務」、「想貼錢上去玩」、「吸完塵可唔可以吸貓？」



有青衣私人屋苑住客開價每小時100元招聘鐘點，只需工作2至3個小時，但表明家裏飼養10隻貓咪，望有意者勿介意。（「facebook@家務助理鐘點聯絡區」圖片）

青衣私樓戶開價$100/小時 聘鐘點做清潔

該住戶在facebook群組「家務助理/鐘點聯絡區」發帖，指願意開價每小時100元，聘請鐘點在周一（21日）下午到位於青衣城私人屋苑、一個2房單位進行2至3小時清潔，工作主要是「吸塵、執衫摺衫、抹屋」，同時上載照片表明家裏共飼養10隻貓貓，希望有意者「不介意才Pm（私訊）」。

出手太低無人做？ 網民：外勞都唔止呢個價

有網民質疑樓主出價不合理，「出手咁低無人做」、「2至3個鐘做齊吸塵、執衫摺衫、抹屋，嗰個係超人」、「外勞都唔止$100/1個鐘啦」、「$100個鐘請香港人根本無可能，係咪傻咗？」、「呢個貓量毛量，真係吸足24小時都唔掂，我養3隻布偶都落雪咁」。

樓主於2025年12月曾在同一群組發帖聘鐘點，工作內容、貓貓照片幾乎一樣，被質疑是詐騙。（facebook截圖）

醉翁之意不在酒！ 網民不惜貼錢：只想上嚟玩貓

但更多人關注樓主飼養的10隻貓咪，「貓貓好得意」、「只想上嚟X（玩的意思）貓」、「喜歡貓嘅執到囉」、「第一次咁想做家務」、「吸完塵可唔可以吸貓？」、「好大誘惑」、「上去3個鐘，結果嗰啲嘢無執到，之後鐘點姐姐成身貓毛走咗」、「我可以幫你做家務 ，但我收工只拎走一隻貓」、「想貼錢上去玩」、「我出$100每小時，可以上你屋企X（玩的意思）貓嗎？」、「請問請pet sitter（寵物保姆）？」

詐騙Post？ 網民稱有可疑

惟有網民覺得帖文有可疑，「早排先喺另一個群組見到佢搵租盤，咁快就搵到屋，兼且養到貓，仲要搵鐘點？」、「成日都會見到類似呢個post請人做清潔，唔知真定假？」、「係咪詐騙post嚟？」、「小心被騙，太多千奇百怪呃人，仲要去陌生人屋企」。

（facebook「家務助理/鐘點聯絡區」）