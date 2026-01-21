旺角餐廳廚房地板沖洗魚塊　女生經過後巷目擊　網民：眼不見為淨

在地板上洗魚，大家是否能接受？有女生近日經過旺角1間餐廳後巷廚房時，發現餐廳員工將劏好的魚放在地板上沖洗，她認為衛生有問題，於是拍片放上網公審。有網民批評，「使唔使放地下沖洗呀」、「桶都懶放」、「恐怖，用個碟盆都可以一樣去清潔」。



不過更多網民認為，「食肆大多數都是一樣，眼睇唔到為之乾淨，見慣不怪！」、「好多都係咁，俾人影到佢唔好彩」、「想繼續出街食，真係唔好入廚房」、「唔通你覺得自己煮，街市幫你劏魚塊砧板，又好乾淨咩？」、「只要洗淨煮熟可以接受」。亦有網民笑言「證明不是預製菜」、「老細：叫X咗你閂門先洗㗎啦」。



有女生近日經過旺角1間餐廳後巷廚房時，發現餐廳員工將劏好的魚放在地板上沖洗。（fb群組「香港交通及突發事故報料區」影片截圖）

該女生於facebook群組「香港交通及突發事故報料區」發文發片表示，「加味了」。

旺角餐廳地板沖洗魚塊 女生後巷目擊

影片見到，女生經過旺角1間餐廳後巷廚房，廚房門打開， 員工將劏好的魚放在地板上，並開大水喉沖洗，而後巷衛生環境惡劣，地面有不少垃圾。

女生認為衛生有問題，於是拍片放上網公審。（fb群組「香港交通及突發事故報料區」影片截圖）

涉事餐廳。（fb群組「香港交通及突發事故報料區」圖片）

網民指餐廳常見做法：眼不見為凈

有網民批評地下多細菌，餐廳處理食材不夠衛生，不過更多網民指出，「所以你平時凈係識得食，未入過廚房做嘢？我話畀你知世界上有九成係咁樣處理」、「又唔係廁所，如果你真係介意咁真係無出街食，眼不見為凈呀」、「唔係你以為當年，廚房重地，閒人免進，呢8個字真係為咗客人安全而生出來的嗎？做過廚房就知，唔理日式美式定中式，就算麵包舖都好，都係半斤八兩差別不大」、「出街吃就是這樣啦！自己煮就是食得放心」。