觀濱24小時無人店困顧客！需做1事才能離開　網民質疑：攞你資料

進入「無人商店」慘被困？近日有多名網民在社交平台分享經歷，表示在觀塘海濱公園（觀濱）有1間正試業的24小時無人商店，好奇下進店觀眾，離開時卻被困店內，於是按下緊急掣呼叫客服，才被告知不論消費與否，離開時都需使用WeChat掃瞄二維碼，否則「就會俾人困住咗」。



事件引發網民熱議，有人質疑無人商店可行性，「一停電就大鑊」、「撳緊急掣都唔開門，係咪要等到消防嚟爆鎖」，但更多留言關注個人資料會否外洩，「根本表面買嘢，實質攞你資料」、「啲個人資料就咁俾咗人」。有網民其後貼出照片，發現無人商店大門被貼上紅白封條已暫停營業。



近日不約而同有網民分享在觀塘海濱無人商店被困的經歷。（「threads＠day.won9」影片截圖）

觀塘海濱設24小時無人商店

有女生在threads帳號發帖，透露上月中旬（2025年12月）與朋友到觀塘海濱公園，本來打算帶對方感受藝術氣氛「chill下」，但形容「點知每步一驚喜」。樓主指當日晚上10時許，觀塘海濱途人不多，更發現有1間24小時無人商店，上前查看被大聲喇叭「門已打開，請拉門進入」嚇到，她仍抱着「試伏」心態入內，結果被困店內未能離開。

有女生被困觀塘海濱公園1間24小時無人商店。（「threads＠day.won9」影片截圖）

被困店內求助客服 被要求做1事方能離開

樓主被困時按下近門口、紅色按鈕呼叫客服，而店內電視畫面出現1名相信遙距服務的女職員，詢問她和友人是否「店主」，她們否認後表明遇困難「我們不能出去」，職員之後指出沒有其他方法，只能使用WeChat掃瞄二維碼以便離店，其間還要被記錄下電話號碼。

樓主隨即按下近門口、紅色按鈕呼叫客服。（「threads＠day.won9」圖片）

店內電視出現遙距服務的女職員，告知只能使用WeChat掃瞄二維碼以便離店。（「threads＠day.won9」影片截圖）

樓主友人使用WeChat掃瞄二維碼，其間還被記錄下電話號碼。（「threads＠day.won9」影片截圖）

與一般便利店無異 只需客人自助付款

另有男生亦在上周六（1月17日）發帖，指同樣到觀塘海濱名為「AQUAHUB夜航智能店」無人商店，片中畫面可見，店內和普通便利店無異，有售賣飲品、食物、甚至雨傘，亦有付款櫃檯，不過因為沒有真人職員，客人需要自己掃碼付款。

觀塘海濱的無人商店名為「AQUAHUB夜航智能店」。（「threads＠kungfu.medic」圖片）

港男沒有Wechat應用程式 最終爬窗離去

樓主指當有人經過時，門外感應器會自動解鎖大門，但客人若進入店內，無論有否消費，離開時都要使用WeChat掃瞄二維碼，但他因為沒有WeChat，指他人若然和他一樣情況，「如果你無Wechat就會俾人困住咗」。他當下曾嘗試聯絡客服，不過長達10分鐘都沒人回應，最後只能爬窗離去。

港男指當有人經過時，門外感應器會自動解鎖大門，客人可輕鬆入內。（「threads＠kungfu.medic」影片截圖）

不過無論有否消費，離開時都要使用WeChat掃瞄二維碼。（「threads＠kungfu.medic」影片截圖）

掃瞄二維碼洩露個人資料？ 網民認為有陰謀

許多網民覺得無人商店並不可行，「無手機、無WeChat咁點？呢間嘢好有問題，一係就大大隻字喺門外寫明出入條件」、「一停電就大鑊」。有留言覺得店舖要求掃瞄二維碼另有所圖，「兩星期前行過幾乎想入去，見到要（掃）QR code即刻彈開」、「出去要用大陸app，無app出唔到，根本表面買嘢，實質攞你資料」、「啲個人資料就咁俾咗人」、「咁樣算唔算一種非法禁錮？」

違犯本地消防條例？ 網民：可唔可以舉報？

有人亦質疑無人商店是否違犯本地消防條例，「無法離開的話應該過唔到消防安全條例，可唔可以舉報佢？」、「撳緊急掣都唔開門，係咪要等到消防嚟爆鎖」、「打999叫消防話被困，直接爆門唔使煩」。

無人商店大門貼上紅白封條，相信正暫停營業。（「threads@kit_hongkong」圖片）

無人商店目前暫停營業

有網民在本周一（19日）途經上址，發現原本正試業的無人商店在大門貼上紅白封條，相信正暫停營業，但沒有張貼告示解釋原因。

