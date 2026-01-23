大埔住戶門口放「頭七」蠟燭　鬧管理處丟掉：唔尊重　保安爆內情

中國人傳統習俗家中有白事，會在大門留下蠟燭為先人指路。有男網民在網上發文及相片，指在太埔有屋邨住戶因有家人離世，在門口放上「引路蠟燭」遭管理處丟掉。帖文引來戶主回應，指家人離世未過「頭七」，可是蠟燭在沒有收到通知下被丟掉，怒轟感到不被尊重。而發帖者亦親自解話，坦認他的身份其實是該屋苑的夜間保安，「想畀您知道真相」，並大爆事件來龍去脈。



樓主自認是該屋苑夜更保安，不滿新主管擅自丟掉蠟燭，於是在網上發文大爆真相。（Facebook群組「大埔」圖片）

有男網民在Facebook群組「大埔」上發文及發相，指現時香港人因宏福苑大火一事變得十分緊張，「睇返近20年，香港有冇任何一單火災係關於呢一支蠟燭嘅呢？冇！如果你係呢一家人，當你仲未放低對離世家人嘅傷痛，有人對你嘅家人作出冒犯，你會有乜嘢感覺呢？」。

體諒住戶因有白事門前放蠟燭

樓主表示不贊成在屋邨大廈範圍內燃燒冥鏹，但是今次是見住戶有家人離開，在門口擺放蠟燭，「我心裏面體諒，亦無向鄰居作出投訴，因為呢啲事唔係每日發生」。

樓主指新主管不理同事反對，堅持丟掉住戶的「引路蠟燭」而令戶主不滿，又指公司其後發出較為合理的新應對措施。（《回魂夜》劇照）

帖文引來自稱是戶主的網民留言，指「屋企人過身，還沒完成頭七，第二朝起身之蠟燭就連個桶俾人抌咗」。戶主表示該蠟燭加了防風裝置，可是在沒收到任何通知之下被丟掉，她於是到管業處及向保安投訴，保安指要調查後便無回音，「我問過管業處如果家中門外擺放長明燈係可以酌情處理，這件事完全冇尊重過業主」。

戶主感不被尊重 樓主回應大爆「內幕」

樓主在留言區回應戶主，他直認「其實我係您哋邨夜更保安，因為我係唔贊成佢哋嗰晚抌您支蠟燭嘅！所以我先放張相出嚟...想畀您知道真相」。樓主更大爆「內幕」，指出屋邨在1月13日換了新主管，本來前主管一直以加強巡邏來處理，不會擅自丟掉住戶的引路蠟燭，惟新主管不理其他同事反對，「一句話法團落咗order要清，就叫個新同事去抌」，又表示「戶主投訴係早更嘅事，又唔係當面鬧我，關我咩事」，樓主看不過眼認為新主管極度不負責任，「唔尊重其他人」，決定在網上大爆真相。

樓主指發文就是希望戶主得知真相。（Facebook群組「大埔」截圖）

樓主在發文後亦更新補充，指獲悉管理處的最新安排，如發現有引路蠟燭，會通知住戶放一桶水在旁邊，另安排保安員每小時巡查。

網民意見兩極：互相體諒 vs 傳統都要變下

帖文引來不少網民熱議，「體諒下，呢啲有幾不安全？」、「嗰啲長燭有玻璃or管包住，無人搞係唔會着到火」、「睇開啲啦。當屋企人已經走咗，已經好多嘢要顧，佢只係點一支蠟燭啫，同埋有化寶盤遮住，相信屋主都有唸過防火問題」。

有網民則認為，「佢放入桶入面點會安全啲，就咁點支蠟燭放喺地下點都係危險，既然都有準備鐵桶，點解唔用呢」、「傳統有時都要變下，例如用電蠟燭代替，如果有人mon住可以酌情處理下，長燒一晚又真係有危險，希望可以平衡下」、「點蠟燭隔籬放一杯水可以接受，但燒衣唔該離開大廈落街燒」。